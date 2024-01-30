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一個人的商機 築間推韓式個人烤肉朴庶韓國烤肉公社

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
築間推朴庶韓國烤肉公社，以韓國貓歐巴朴社長作為IP角色率領旗下王牌社員抵達台灣趣味。圖/築間提供
築間推朴庶韓國烤肉公社，以韓國貓歐巴朴社長作為IP角色率領旗下王牌社員抵達台灣趣味。圖/築間提供

築間餐飲集團持續看好「獨食商機」，再創韓式個人烤肉品牌「朴庶韓國烤肉公社」插旗基隆，2月3日開幕營運，並推出開幕當天內用整單五折優惠，不僅是第二個韓國烤肉品牌，也是該集團的第五個燒肉品牌。

根據內政部統計推算，單身經濟名詞之延伸，在台灣一年的規模就超過5000億元，獨食文化風潮也早從日本延燒至台灣，往日的「餐飲新趨勢」逐漸蛻變為「用餐常態」。

築間表示，旗下人氣個人燒肉品牌「燒肉Smile」，自2020年創立以來，目前全台共有26間門店，也已經是全台最大個人燒肉品牌；而朴庶韓國烤肉公社更是基隆潮境公園及八斗子漁港知名景點的第四家門店，車程三分鐘距離內還有「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」及「築間酸菜魚」。

築間表示，朴庶韓國烤肉公社取自韓語「拍手」諧音，首店基隆北寧店規劃46個席次，用餐座位區分別規畫分單人、雙人、四人及六人座位，專屬個人烤爐座位設計，室內設計兼容韓式傳統美學與年輕的活潑元素，一人獨烤、或想多人聚餐同樂都沒問題。

燒肉 烤肉 品牌

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