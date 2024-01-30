【MENU開箱】新年禮盒之戰即將開打！熊夫人甜點2024龍年限定費南雪甜甜圈禮盒，六種驚喜口味費南雪，一看就知送禮人的好品味！

新年別再送沒新意的拜年禮盒啦！小編替大家開箱有六種創意口味的費南雪禮盒—熊夫人新年禮盒(綜合組)，今年拜年送這個肯定被秒殺完食！

費南雪甜甜圈禮盒來自台北的甜點私廚「熊夫人甜點」，熊夫人甜點主打加入酒的大人系甜點，這次的新年禮盒也融入了大人系甜點的概念，推出三款含酒精、三款不含酒精口味的甜甜圈造型費南雪，大人小孩都能開心享用。

將低調奢華的深藍色禮盒打開後，便能看到排排站的費南雪們。費南雪（Financier）在法國人心目中是「奢華的常溫蛋糕」，製作時僅使用蛋白與大量的杏仁粉，口感比起瑪德蓮（Madeleine）吃起來相對紮實、濕潤。熊夫人甜點把費南雪做成甜甜圈造型，不只十分討喜，也象徵了新年團圓。且費南雪本身是法文金融家的意思，很適合在新年一邊品嚐一邊祝親友們發大財！

貼心的口味小卡彷彿甜點師親自到府介紹，熊夫人新年禮盒(綜合組)裡面的口味包含白巧鹹蛋黃、法式鳳梨酥、抹茶白巧克力、烏魚子高粱、莊園威士忌、百香果瑪格麗特，光是看到這些有創意及巧思搭配的口味就讓人迫不及待想嚐嚐！

宅配甜點最令人擔心的就是因為運送過程不慎，蛋糕被毀到面目全非，還有保存期限太短的問題。第一點不需擔心，被晃動也不走山是常溫蛋糕的優點之一！保存期限則是室溫可存放3天；冷藏7天；冷凍30天，冷凍拿至室溫10~15分鐘即可享用，是不是很方便！

• 白巧鹹蛋黃

白巧克力與鹹蛋黃的組合聽起來很衝突，但是實則搭配地相當不錯！鹹蛋黃的鹹香味帶出高級白巧克力的甜味，鹹甜比例得宜，費南雪口感濕潤，吃多了也不會口乾舌燥！

• 法式鳳梨酥

嚴選台灣土鳳梨製作，入口後能嚐到一絲絲的土鳳梨纖維，像在吃鳳梨酥內餡般熟悉，是台式與法式碰撞產生的新火花！

• 抹茶白巧克力

六種口味中腦海最好想像的味道，低調不搶風采的靜岡抹茶茶香，與白巧克力融合後是微甜的甜度，更能專注品嚐費南雪的紮實Q彈感！推薦給喜歡常溫蛋糕也喜歡抹茶的你！

• 烏魚子高粱

大人們的重頭戲來啦！烏魚子與高粱酒竟然也能做成甜點？一片烏魚子大剌剌地擺在費南雪上，不細看還會以為是蓮花餅呢！一口咬下撲鼻而來高粱酒香，酒感不重但酒香十足！搭上烏魚子味道鹹甜交織，是很台式的新奇組合。

• 莊園威士忌

使用單一莊園巧克力與蘇格蘭百富12年威士忌，巧克力微苦不死甜，吃得出巧克力的高級感！威士忌的淡淡酒味跟巧克力非常合拍！

• 百香果瑪格麗特

龍舌蘭居然也可以入甜點！百香果味吃得出天然無化學感，果香味越嚼越香，讓人十分驚喜！最後尾勁有龍舌蘭的回甘，跟酸甜百香果搭配再適合不過了！

【總結】

熊夫人甜點這次推出的費南雪口味上拿捏地恰到好處，蛋糕體本身紮實彈牙，各種口味的甜度、酒味都沒有下手太重，讓人一口接一口，送禮送到心坎裡！不管是需要血糖控制的長輩、正在飲控的年輕人，或是在長牙不能吃太甜的小朋友都適合！

【購買連結】

• 經典無酒精 NT$480

｛白巧鹹蛋黃*2、法式鳳梨酥*2、抹茶白巧克力*2｝：

熊夫人新年禮盒（經典組）

• 大人小孩一起享受 NT$560

｛烏魚子高粱、百香果瑪格麗特、威士忌莊園、白巧鹹蛋黃、法式鳳梨酥、抹茶白巧克力｝：

熊夫人新年禮盒（綜合組）

• 無酒不歡，把酒言歡 NT$620

｛烏魚子高粱*2、百香果瑪格麗特*2、威士忌莊園*2｝：

熊夫人新年禮盒（微醺組）

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熊夫人甜點

。營業時間：週五至週日 15:00/19:00 兩時段（預約制）

。私廚預約網站：https://booking.menushop.tw/mrsbear0801

。電話：0928-124-392

。地址：台北市中山區中原街160號

【MENU溫馨提醒：喝酒不開車。飲酒過量，有害健康】

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