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Dior Délicat高級珠寶 幾何有機線條重新詮釋經典蕾絲

聯合報／ 孫曼/即時報導
Dior Délicat系列是像高級訂製服工藝致敬的設計。圖／Dior提供
Dior Délicat系列是像高級訂製服工藝致敬的設計。圖／Dior提供

巴黎高訂周期間，Dior發表全新Dior Délicat高級珠寶系列，在珠寶創意總監Victoire de Castellane的美學引導下，共79件全新創作將製作高級訂製服的工藝準則應用到高級珠寶上，以各種色彩與大小相異的寶石鑲嵌，重新詮釋Dior工坊的精神。

如夢幻般的珠寶作品，以具象手法擬真重現刺繡的精細，如高級訂製服裁縫師巧手縫製布料般，Victoire de Castellane揉合Galons Dior高級珠寶線條與Dearest Dior高級珠寶的優雅氣息，以不同手法勾勒、裝飾每個元素。

全新的珠寶作品配戴起來如高級訂製服貼合胴體曲線，幾何線條結合不對稱設計，線條交錯、交織、重疊、交融與分離，創造出無限組合。如蕾絲般的精緻與輕盈的金屬底座仿似與背景交融，襯托紅寶石、祖母綠、藍寶石、紅碧璽、丹泉石等各色繽紛的鮮豔色彩。這種貼合配戴的細緻講究，是向品牌創辦人迪奧先生對大自然與植物學熱衷的致敬，也引人聯想，傳遞出多種面向的女人味，優雅且自信。

Dearest Dior粉紅剛玉蕾絲項鍊。圖／Dior提供
Dearest Dior粉紅剛玉蕾絲項鍊。圖／Dior提供
Dior Délicat藍寶鑽石戒指。圖／Dior提供
Dior Délicat藍寶鑽石戒指。圖／Dior提供
Dior Délicat鑽石項鍊。圖／Dior提供
Dior Délicat鑽石項鍊。圖／Dior提供
Dior Délicat藍寶鑽石項鍊鑲嵌藍寶主石7.57克拉。圖／Dior提供
Dior Délicat藍寶鑽石項鍊鑲嵌藍寶主石7.57克拉。圖／Dior提供
Résille Dearest Dior黑色蛋白石戒指。圖／Dior提供
Résille Dearest Dior黑色蛋白石戒指。圖／Dior提供
Dior Dior Dior丹泉石蕾絲耳環。圖／Dior提供
Dior Dior Dior丹泉石蕾絲耳環。圖／Dior提供
Dior Délicat鑽石耳環。圖／Dior提供
Dior Délicat鑽石耳環。圖／Dior提供
Dior Dior Dior紅碧璽蕾絲戒指。圖／Dior提供
Dior Dior Dior紅碧璽蕾絲戒指。圖／Dior提供
Dearest Dior藍寶蕾絲戒指。圖／Dior提供
Dearest Dior藍寶蕾絲戒指。圖／Dior提供
Dior Délicat藍寶鑽石項鍊。圖／Dior提供
Dior Délicat藍寶鑽石項鍊。圖／Dior提供

珠寶 Dior

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