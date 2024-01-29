聽新聞
test
0:00 / 0:00
Dior Délicat高級珠寶 幾何有機線條重新詮釋經典蕾絲
巴黎高訂周期間，Dior發表全新Dior Délicat高級珠寶系列，在珠寶創意總監Victoire de Castellane的美學引導下，共79件全新創作將製作高級訂製服的工藝準則應用到高級珠寶上，以各種色彩與大小相異的寶石鑲嵌，重新詮釋Dior工坊的精神。
如夢幻般的珠寶作品，以具象手法擬真重現刺繡的精細，如高級訂製服裁縫師巧手縫製布料般，Victoire de Castellane揉合Galons Dior高級珠寶線條與Dearest Dior高級珠寶的優雅氣息，以不同手法勾勒、裝飾每個元素。
全新的珠寶作品配戴起來如高級訂製服貼合胴體曲線，幾何線條結合不對稱設計，線條交錯、交織、重疊、交融與分離，創造出無限組合。如蕾絲般的精緻與輕盈的金屬底座仿似與背景交融，襯托紅寶石、祖母綠、藍寶石、紅碧璽、丹泉石等各色繽紛的鮮豔色彩。這種貼合配戴的細緻講究，是向品牌創辦人迪奧先生對大自然與植物學熱衷的致敬，也引人聯想，傳遞出多種面向的女人味，優雅且自信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言