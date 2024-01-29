Dior Délicat高級珠寶 幾何有機線條重新詮釋經典蕾絲

巴黎高訂周期間，Dior發表全新Dior Délicat高級珠寶系列，在珠寶創意總監Victoire de Castellane的美學引導下，共79件全新創作將製作高級訂製服的工藝準則應用到高級珠寶上，以各種色彩與大小相異的寶石鑲嵌，重新詮釋Dior工坊的精神。

如夢幻般的珠寶作品，以具象手法擬真重現刺繡的精細，如高級訂製服裁縫師巧手縫製布料般，Victoire de Castellane揉合Galons Dior高級珠寶線條與Dearest Dior高級珠寶的優雅氣息，以不同手法勾勒、裝飾每個元素。