快訊

國三重大車禍！高工局工程車遭撞落邊坡 送醫兩人1不治1輕傷可出院

日本「小合掌村」童話變調！無視告示牌提醒 台灣團客嬉鬧打雪仗

台股站穩萬八！漲124點收18,119點 AI 與 ASIC等族群強勢表現

格蘭利威慶200周年 台中歌劇院19米曲牆變身時光畫布

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
格蘭利威品牌形象大使邱澤，演繹格蘭利威12年200周年限量版。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭利威品牌形象大使邱澤，演繹格蘭利威12年200周年限量版。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭單一麥芽威士忌領導品牌格蘭利威（The Glenlivet），正式迎來品牌200周年里程碑，特別以創新顛覆之姿，攜手臺中國家歌劇院推展沉浸式科技藝術體驗，打造「創．新時境」跨時空晚宴，由品牌代言人邱澤與台灣保樂力加董事總經理王德勤共同帶領品飲者穿越時光隧道，沉浸見證格蘭利威200年的創新里程碑，並開啟下一個200年的無限可能。

這次格蘭利威 200周年「創．新時境」跨時空晚宴，特選由知名建築大師伊東豊雄操刀，並且於2016年被國際媒體譽為「世界九大新地標」的臺中國家歌劇院舉辦，運用挑高19米曲牆作為時光畫布，帶領嘉賓實境沉浸體驗，重現200年前，格蘭利威令黑市瘋狂的傳奇盛況。

透過沉浸式科技藝術體驗，與會者穿越時光迴廊，在翻騰麥浪與地下私釀酒廠中錯落漂浮的橡木桶間，看見創辦人喬治．史密斯與英王四世的身影，象徵格蘭利威自黑市發跡的創新起源；之後巨型曲幕震撼呈現1824年的官方簽署文件以及數道彈痕，見證格蘭利威身為利威河谷區第一家合法釀酒的酒廠；在投影秀的尾聲，奔騰酒瀑的時光隧道交織奔向全新紀元的未來光束，同步乘載著格蘭利威獨獻台灣系列與奢創高年份系列產品，更啟發下一個200年的無窮想像。

格蘭利威同步公開「12年 200週年限定版」上市訊息，將風靡全世界、跨越兩世紀經典的12年原創桶藝為基礎解構再進化，以43%渾厚酒體創新詮釋1824年的斯佩賽經典標竿花果香。這次獨厚台灣市場推出200周年限定提袋，只要購買200周年限定版即可獲得，數量有限，贈完為止，邀請全台品飲者一同袋上格蘭利威兩世紀的輝煌傳奇。

格蘭利威品牌形象大使邱澤，重回19世紀黑市酒吧。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭利威品牌形象大使邱澤，重回19世紀黑市酒吧。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
見證格蘭利威200年的非凡成就，穿梭每個創新輝煌片刻。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
見證格蘭利威200年的非凡成就，穿梭每個創新輝煌片刻。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭利威攜手臺中國家歌劇院推展沉浸式科技藝術體驗，打造「創．新時境」跨時空晚宴。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭利威攜手臺中國家歌劇院推展沉浸式科技藝術體驗，打造「創．新時境」跨時空晚宴。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭利威突破挑戰的創新自我，首次獨獻沉浸式品酩體驗。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭利威突破挑戰的創新自我，首次獨獻沉浸式品酩體驗。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣保樂力加董事總經理王德勤（左）與格蘭利威品牌形象大使邱澤，同步宣示格蘭利威200周年系列活動盛大展開。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣保樂力加董事總經理王德勤（左）與格蘭利威品牌形象大使邱澤，同步宣示格蘭利威200周年系列活動盛大展開。圖／保樂力加提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國家歌劇院 品牌 臺中

延伸閱讀

錯過再等200年 格蘭利威12年200周年限定版問世

2024收藏級酒禮 格蘭花格禮讚二部曲限量發行

免費註冊、輕鬆找酒、一指搞定品飲筆記！全方位品飲助理「烈酒探索家」新登場

皇家禮炮、格蘭利威迎新春 攜手捕捉台灣風味

相關新聞

星巴克指定品項「買1送1」！連續3天、網推焦糖瑪奇朵

上班族星巴克喝起來！在農曆春節進入倒數計時的此刻，星巴克宣布於1月29至31日連續3天，推出「票選當紅必喝飲料推薦．指定...

Google Pixel新年推4大新功能 畫圈搜尋、AI寫作超神奇

Google宣布近期將在Pixel裝置上陸續推送4大新功能，加入了更多Google AI技術，讓手中裝置變得更方便又實用...

Dior Délicat高級珠寶 幾何有機線條重新詮釋經典蕾絲

巴黎高訂周期間，Dior發表全新Dior Délicat高級珠寶系列，在珠寶創意總監Victoire de Castel...

格蘭利威慶200周年 台中歌劇院19米曲牆變身時光畫布

蘇格蘭單一麥芽威士忌領導品牌格蘭利威（The Glenlivet），正式迎來品牌200周年里程碑，特別以創新顛覆之姿，攜...

限時4天！7-ELEVEN咖啡買2送2 指定支付滿額最高現省160元

為滿足農曆春節辦年貨最後採買時機，7-ELEVEN預告將於除夕夜前夕推出「好運龍來buy好年」3大優惠，自2月6日至2月...

2024年新飯店來了！ 上半年這五家新飯店最受矚目

2024年入境旅遊可望復甦，國際旅客回升，加上2024年國旅補助方案出爐，看好飯店市場將蓬勃發展，今年上半年共計有六大指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。