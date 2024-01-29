格蘭利威慶200周年 台中歌劇院19米曲牆變身時光畫布
蘇格蘭單一麥芽威士忌領導品牌格蘭利威（The Glenlivet），正式迎來品牌200周年里程碑，特別以創新顛覆之姿，攜手臺中國家歌劇院推展沉浸式科技藝術體驗，打造「創．新時境」跨時空晚宴，由品牌代言人邱澤與台灣保樂力加董事總經理王德勤共同帶領品飲者穿越時光隧道，沉浸見證格蘭利威200年的創新里程碑，並開啟下一個200年的無限可能。
這次格蘭利威 200周年「創．新時境」跨時空晚宴，特選由知名建築大師伊東豊雄操刀，並且於2016年被國際媒體譽為「世界九大新地標」的臺中國家歌劇院舉辦，運用挑高19米曲牆作為時光畫布，帶領嘉賓實境沉浸體驗，重現200年前，格蘭利威令黑市瘋狂的傳奇盛況。
透過沉浸式科技藝術體驗，與會者穿越時光迴廊，在翻騰麥浪與地下私釀酒廠中錯落漂浮的橡木桶間，看見創辦人喬治．史密斯與英王四世的身影，象徵格蘭利威自黑市發跡的創新起源；之後巨型曲幕震撼呈現1824年的官方簽署文件以及數道彈痕，見證格蘭利威身為利威河谷區第一家合法釀酒的酒廠；在投影秀的尾聲，奔騰酒瀑的時光隧道交織奔向全新紀元的未來光束，同步乘載著格蘭利威獨獻台灣系列與奢創高年份系列產品，更啟發下一個200年的無窮想像。
格蘭利威同步公開「12年 200週年限定版」上市訊息，將風靡全世界、跨越兩世紀經典的12年原創桶藝為基礎解構再進化，以43%渾厚酒體創新詮釋1824年的斯佩賽經典標竿花果香。這次獨厚台灣市場推出200周年限定提袋，只要購買200周年限定版即可獲得，數量有限，贈完為止，邀請全台品飲者一同袋上格蘭利威兩世紀的輝煌傳奇。
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