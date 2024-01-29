UNIQLO人氣聯名春夏系列來了！ 親民價入手設計師細褶裙、百搭弧形包 營造毫不費力的時尚

上一季UNIQLO首度與設計師Clare Waight Keller合作，推出全新UNIQLO：C聯名系列，讓不少單品一上架就斷碼，品牌也補貨數次，成為消費者之間的話題。而迎接開春，UNIQLO：C也以「拿捏精緻與休閒兩種風格的巧妙平衡」為概念，呈現共26款新設計，讓女性輕鬆穿出毫不費力的時尚。

這一季設計師Clare Waight Kelle以倫敦南部Lavender Hill的藝術家聚落文化為靈感，利用通透感的輕薄、透氣材質回應春夏穿搭需求，藉以創造出著裝時流暢線條和清新氣息。系列中必入手的就是在上一季成為眾所好評的細褶裙，此次以嶄新風格回歸，不規則裙襬設計結合大膽印花圖案量，柔軟裙襬會隨著步伐律動飄逸。中性單品也是Clare Waight Keller所擅長風格，像是以硬挺材質呈現類工裝的棉質抽繩外套，運用能凸顯曲線的腰部抽繩，視覺上更拉長了穿搭比例使其更顯腿長。不可錯過的還有仿皮弧型肩背包，本季以經典黑、白兩色呈現，無論出遊或通勤都適合。

這一季設計師Clare Waight Kelle以倫敦南部Lavender Hill的藝術家聚落文化為靈感，利用通透感的輕薄、透氣材質回應春夏穿搭需求。圖／UNIQLO提供

除了有話題設計師聯名系列將上市，UNIQLO也自即日起到2月15日為止，舉行限定購物優惠。包含工裝短版布勞森外套、熱銷牛仔褲、話題KAWS與HUNTERxHUNTER UT都迎來首次的特惠價。活動期間更會陸續送出龍年限定開運紅包袋、過年小旅行必備的超實用多功能便攜式旅行袋與限定樂天聯名小熊餅乾等，陪伴消費者度過歡樂新年。

UNIQLO自即日起到2月15日為止，舉行限定購物優惠，包含工裝短版布勞森外套，都迎來首次的特惠價。圖／UNIQLO提供

而美式休閒服裝品牌Gap則是自1月30日起，應景推出「龍年祈福開運禮盒」，其中有龍躍福來春聯組，以及將Gap Logo及龍圖案隱身於「招財進寶」字樣的吉祥斗方，還有拜年必備財源廣進紅包袋。只要於Gap全台門市及官網，消費滿2,888元就能獲得，數量有限，送完為止。

自1月30日起，Gap應景推出「龍年祈福開運禮盒」，只要於全台門市及官網，消費滿2,888元就能獲得，數量有限，送完為止。圖／Gap提供

UNIQLO女裝直筒牛仔寬褲期間限定990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO：C聯名系列細褶裙，1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO：C聯名系列棉質抽繩外套，1,690元。