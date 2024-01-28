Google Pixel新年推4大新功能 畫圈搜尋、AI寫作超神奇

Google宣布近期將在Pixel裝置上陸續推送4大新功能，加入了更多Google AI技術，讓手中裝置變得更方便又實用。

畫圈搜尋

全新「畫圈搜尋」功能將在1月31日正式推出，在Pixel 8和Pixel 8 Pro上進行搜尋將變得更加簡單。透過Google AI技術，只要透過長按Pixel主畫面按鈕或導覽列，在想要搜尋的文字、圖片或影片周圍，透過畫圈、畫線、塗鴉或輕點的方式就可以搜尋相關資訊，不需要切換或離開正在使用的應用程式。

魔術撰寫

透過Google生成式AI技術，能幫你用不同的同語氣和風格來撰寫訊息，像是讓訊息更加簡潔、更專業或充滿莎士比亞的風格。這項功能將可以在Pixel 6及之後的裝置上使用，在Pixel 8 Pro上更可以支援運行最新的Gemini Nano AI模型，幫助使用者省下更多時間。

相片變貼圖

蘋果的相片貼圖功能現在Pixel上也有了，透過在裝置運行AI技術，在訊息App內點選照片即可快速去背，自動做成貼圖回應給親朋好友。所有創作的相片貼圖會保存在特定分頁，方便使用者查詢與重複使用。在同個聊天群組的朋友，也可以使用你所發送的相片貼圖。

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