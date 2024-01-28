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Google Pixel新年推4大新功能 畫圈搜尋、AI寫作超神奇

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Pixel手機只要輕觸分享工作表中的「快速分享」，就能快速與其他Android、ChromeOS和Windows生態系統的相容裝置分享自己手機上的照片、文件和文字。圖／Google提供
Pixel手機只要輕觸分享工作表中的「快速分享」，就能快速與其他Android、ChromeOS和Windows生態系統的相容裝置分享自己手機上的照片、文件和文字。圖／Google提供

Google宣布近期將在Pixel裝置上陸續推送4大新功能，加入了更多Google AI技術，讓手中裝置變得更方便又實用。

畫圈搜尋

全新「畫圈搜尋」功能將在1月31日正式推出，在Pixel 8和Pixel 8 Pro上進行搜尋將變得更加簡單。透過Google AI技術，只要透過長按Pixel主畫面按鈕或導覽列，在想要搜尋的文字、圖片或影片周圍，透過畫圈、畫線、塗鴉或輕點的方式就可以搜尋相關資訊，不需要切換或離開正在使用的應用程式。

魔術撰寫

透過Google生成式AI技術，能幫你用不同的同語氣和風格來撰寫訊息，像是讓訊息更加簡潔、更專業或充滿莎士比亞的風格。這項功能將可以在Pixel 6及之後的裝置上使用，在Pixel 8 Pro上更可以支援運行最新的Gemini Nano AI模型，幫助使用者省下更多時間。

相片變貼圖

蘋果的相片貼圖功能現在Pixel上也有了，透過在裝置運行AI技術，在訊息App內點選照片即可快速去背，自動做成貼圖回應給親朋好友。所有創作的相片貼圖會保存在特定分頁，方便使用者查詢與重複使用。在同個聊天群組的朋友，也可以使用你所發送的相片貼圖。

檔案一鍵快速分享

Pixel近日將「鄰近分享」功能正式更名為「快速分享」，Pixel手機使用者可以更方便地跟Android、ChromeOS和Windows生態系統的相容裝置分享自己手機上的照片、文件和文字。只要輕觸分享工作表中的「快速分享」圖示，你就可以看見附近有哪些相容裝置，並選擇想要分享的內容。即使自己是處於離線狀態，也能分享。除此之外，使用者也可以完全掌握自己的隱私設定，選擇哪些人能夠偵測到自己的裝置，進一步決定是否向所有人、僅限聯絡人或只在自己的裝置間分享檔案與內容。

在想要搜尋的文字、圖片或影片周圍，透過畫圈、畫線、塗鴉或輕點的方式就可以搜尋相關資訊。圖／Google提供
在想要搜尋的文字、圖片或影片周圍，透過畫圈、畫線、塗鴉或輕點的方式就可以搜尋相關資訊。圖／Google提供
透過Google生成式AI技術，能幫你用不同的同語氣和風格來撰寫訊息。圖／Google提供
透過Google生成式AI技術，能幫你用不同的同語氣和風格來撰寫訊息。圖／Google提供
簡單3步驟，就能將手機裡的圖片變成貼圖傳送給親朋好友。圖／Google提供
簡單3步驟，就能將手機裡的圖片變成貼圖傳送給親朋好友。圖／Google提供

貼圖 使用者

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