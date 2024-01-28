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「繁花寶總」再上身！胡歌霸氣詮釋Giorgio Armani龍年限定男裝

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
胡歌代言的義大利精品Giorgio Armani釋出了他演繹的龍年限定男裝帥照，霸氣外露直視鏡頭，讓人感覺彷彿「繁花」劇中的商業大亨再度上身。圖／Giorgio Armani提供
胡歌代言的義大利精品Giorgio Armani釋出了他演繹的龍年限定男裝帥照，霸氣外露直視鏡頭，讓人感覺彷彿「繁花」劇中的商業大亨再度上身。圖／Giorgio Armani提供

中國大陸男星胡歌演活名導王家衛操刀的陸劇「繁花」中的寶總一角，人氣再度攀上巔峰，更讓上海各個歷史景點成為網友們打卡的熱門去處。不僅如此，胡歌代言的義大利精品Giorgio Armani也釋出了他演繹的龍年限定男裝帥照，霸氣外露的直視鏡頭，讓人感覺彷彿劇中的商業大亨再度上身。

迎接龍年到來，義大利精品Giorgio Armani不免俗的也呈現應景男裝系列，主要以紅色龍形刺繡結合經典GA Logo，演繹美好寓意。因此能詮釋這系列的人選，當然就是近期因為陸劇「繁花」討論度與聲量皆高的代言人胡歌，在形象大片中不羈的眼神和自信姿態，彷彿就是「寶總」的化身，讓影迷看得老不過癮。全系列服裝以深藍色為主調，備有光滑舒適的棉質針織衫、T恤、褲裝及連帽外套等單品，立體寬鬆剪裁與亮藍色絨面鑲飾賦予輕盈活力感，同時注入運動元素，為新年增添時尚氣息。

Polo Ralph Lauren再度邀請「螢幕情侶」劉俊謙（左）與郭雪芙（右）來展演節慶系列男、女裝。圖／Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren再度邀請「螢幕情侶」劉俊謙（左）與郭雪芙（右）來展演節慶系列男、女裝。圖／Ralph Lauren提供

不同於Giorgio Armani的帥氣俐落風格，Polo Ralph Lauren再度邀請「螢幕情侶」劉俊謙與郭雪芙來展演節慶系列男、女裝。來自香港的劉俊謙提到對農曆春節最深刻印象，「一定會有紅色元素! 因為熱情又溫暖的紅，不只是新年的顏色，更是代表滿滿的愛的顏色」，穿上新年服飾更是充滿儀式感。Polo Ralph Lauren新年限定系列服飾，以紅、黑、白色調搭配金色繡線點綴，繡上龍年圖騰、小馬Logo，富有年節寓意；招牌Polo熊也換上龍年新裝，穿著龍圖騰盤扣燕尾服，躍上限定系列的連帽上衣及針織毛衣，展現歡樂姿態。

胡歌身穿Giorgio Armani龍年系列深藍刺繡針織衫46,800元、深藍繫帶休閒褲53,800元。圖／Giorgio Armani提供
胡歌身穿Giorgio Armani龍年系列深藍刺繡針織衫46,800元、深藍繫帶休閒褲53,800元。圖／Giorgio Armani提供

胡歌身穿Giorgio Armani龍年系列深藍連帽外套93,800元；深藍刺繡T恤35,800元、深藍繫帶休閒褲53,800元。圖／Giorgio Armani提供
胡歌身穿Giorgio Armani龍年系列深藍連帽外套93,800元；深藍刺繡T恤35,800元、深藍繫帶休閒褲53,800元。圖／Giorgio Armani提供

Polo Ralph Lauren再度邀請「螢幕情侶」劉俊謙（左）與郭雪芙（右）來展演節慶系列男、女裝。圖／Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren再度邀請「螢幕情侶」劉俊謙（左）與郭雪芙（右）來展演節慶系列男、女裝。圖／Ralph Lauren提供

Giorgio Armani龍年系列深藍刺繡T恤，35,800元。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani龍年系列深藍刺繡T恤，35,800元。圖／Giorgio Armani提供

Polo Ralph Lauren新年系列女裝混搭材質打褶連身裙，16,680元。圖／Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren新年系列女裝混搭材質打褶連身裙，16,680元。圖／Ralph Lauren提供

Giorgio Armani龍年系列深藍連帽外套，93,800元。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani龍年系列深藍連帽外套，93,800元。圖／Giorgio Armani提供

Giorgio Armani龍年系列深藍刺繡針織衫，46,800元。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani龍年系列深藍刺繡針織衫，46,800元。圖／Giorgio Armani提供

Polo Ralph Lauren新年系列女裝雙排釦針織西裝外套，16,680元。圖／Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren新年系列女裝雙排釦針織西裝外套，16,680元。圖／Ralph Lauren提供

Giorgio Armani龍年系列深藍繫帶休閒褲，53,800元。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani龍年系列深藍繫帶休閒褲，53,800元。圖／Giorgio Armani提供

Polo Ralph Lauren新年系列女裝Polo熊針織毛衣，16,680元。圖／Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren新年系列女裝Polo熊針織毛衣，16,680元。圖／Ralph Lauren提供

義大利 Armani 胡歌 郭雪芙

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