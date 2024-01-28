「繁花寶總」再上身！胡歌霸氣詮釋Giorgio Armani龍年限定男裝

中國大陸男星胡歌演活名導王家衛操刀的陸劇「繁花」中的寶總一角，人氣再度攀上巔峰，更讓上海各個歷史景點成為網友們打卡的熱門去處。不僅如此，胡歌代言的義大利精品Giorgio Armani也釋出了他演繹的龍年限定男裝帥照，霸氣外露的直視鏡頭，讓人感覺彷彿劇中的商業大亨再度上身。

迎接龍年到來，義大利精品Giorgio Armani不免俗的也呈現應景男裝系列，主要以紅色龍形刺繡結合經典GA Logo，演繹美好寓意。因此能詮釋這系列的人選，當然就是近期因為陸劇「繁花」討論度與聲量皆高的代言人胡歌，在形象大片中不羈的眼神和自信姿態，彷彿就是「寶總」的化身，讓影迷看得老不過癮。全系列服裝以深藍色為主調，備有光滑舒適的棉質針織衫、T恤、褲裝及連帽外套等單品，立體寬鬆剪裁與亮藍色絨面鑲飾賦予輕盈活力感，同時注入運動元素，為新年增添時尚氣息。

Polo Ralph Lauren再度邀請「螢幕情侶」劉俊謙（左）與郭雪芙（右）來展演節慶系列男、女裝。圖／Ralph Lauren提供

不同於Giorgio Armani的帥氣俐落風格，Polo Ralph Lauren再度邀請「螢幕情侶」劉俊謙與郭雪芙來展演節慶系列男、女裝。來自香港的劉俊謙提到對農曆春節最深刻印象，「一定會有紅色元素! 因為熱情又溫暖的紅，不只是新年的顏色，更是代表滿滿的愛的顏色」，穿上新年服飾更是充滿儀式感。Polo Ralph Lauren新年限定系列服飾，以紅、黑、白色調搭配金色繡線點綴，繡上龍年圖騰、小馬Logo，富有年節寓意；招牌Polo熊也換上龍年新裝，穿著龍圖騰盤扣燕尾服，躍上限定系列的連帽上衣及針織毛衣，展現歡樂姿態。

胡歌身穿Giorgio Armani龍年系列深藍刺繡針織衫46,800元、深藍繫帶休閒褲53,800元。圖／Giorgio Armani提供

胡歌身穿Giorgio Armani龍年系列深藍連帽外套93,800元；深藍刺繡T恤35,800元、深藍繫帶休閒褲53,800元。圖／Giorgio Armani提供

Polo Ralph Lauren再度邀請「螢幕情侶」劉俊謙（左）與郭雪芙（右）來展演節慶系列男、女裝。圖／Ralph Lauren提供

Giorgio Armani龍年系列深藍刺繡T恤，35,800元。圖／Giorgio Armani提供

Polo Ralph Lauren新年系列女裝混搭材質打褶連身裙，16,680元。圖／Ralph Lauren提供

Giorgio Armani龍年系列深藍連帽外套，93,800元。圖／Giorgio Armani提供

Giorgio Armani龍年系列深藍刺繡針織衫，46,800元。圖／Giorgio Armani提供

Polo Ralph Lauren新年系列女裝雙排釦針織西裝外套，16,680元。圖／Ralph Lauren提供

Giorgio Armani龍年系列深藍繫帶休閒褲，53,800元。圖／Giorgio Armani提供