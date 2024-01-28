八木莉可子清新氣質優雅代言Dior 全新美照臉變小了

Dior宣布日本女星八木莉可子正式成為Dior日本時尚與珠寶品牌大使，並釋出這位22歲日本女星所拍攝的全新珠寶形象。八木莉可子2016年時陰演出「穿越時空的少女」出道，之後陸續演出多部青春校園劇，氣質清新深受歡迎，2022年更獲得演出大河劇「鎌倉殿的13人」的機會，與小栗旬、小池榮子合作。這一年她更因為與滿島光、佐藤健共同出演的愛情劇「First Love初戀」在Netflix全球獨家播出而於亞洲竄紅。2023年她更與向井理、上白石萌歌共演漫改真人版日劇「派對咖孔明」。

這位女演員將象徵Dior的夢想與優雅、大膽創新與精髓結合。自迪奧先生於1954年設計出「Utamaro」（喜多川歌麿）、「Tokyo」（東京）與「Rashomon」（羅生門）三套造型，到現任女裝創意總監Maria Grazia Chiuri於2017年春夏高級訂製服系列中重新詮釋迪奧先生於1953年設計出的「日式花園」（Jardin Japonais）洋裝，Dior與八木莉可子此次的合作更為強化品牌與日本文化間的連結、體現更為多元的女性氣質。 Dior宣布日本女星八木莉可子正式成為Dior日本時尚與珠寶品牌大使。圖／Dior提供 Dior宣布日本女星八木莉可子正式成為Dior日本時尚與珠寶品牌大使。圖／Dior提供 Dior宣布日本女星八木莉可子正式成為Dior日本時尚與珠寶品牌大使。圖／Dior提供 Dior宣布日本女星八木莉可子正式成為Dior日本時尚與珠寶品牌大使。圖／Dior提供 Dior宣布日本女星八木莉可子正式成為Dior日本時尚與珠寶品牌大使。圖／Dior提供