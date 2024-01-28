「貓王與我」刻劃女性成長 香奈兒大力贊助高級訂製服
由知名導演蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）執導的最新長片「貓王與我」（Priscilla），去年9月於威尼斯影展首映以來備受期待，已於本週末（2024 年 1月26日）在台灣上映。這部傳記電影講述巨星貓王（Elvis Presley）前妻普莉希拉（Priscilla Beaulieu）的故事，而向來擅長刻畫女性細膩情感與成長細節的蘇菲亞柯波拉，更從兩人關係中抽絲剝繭回顧普莉希拉從女孩變成女人、追求自我認同與獨立自主的心路歷程。
●香奈兒高級訂製服婚紗
在這部電影中，導演蘇菲亞柯波拉深受普莉希拉的獨到品味、個人魅力與特質啟發，以好萊塢式手法致敬她敏感細膩、充滿搖滾色彩的優雅風格：貓眼眼線、梳高的蓬鬆髮型、直筒小洋裝…等等，妝髮造型融匯當時時代風情與普莉希拉的個人風格。而身為香奈兒（CHANEL）品牌大使蘇菲亞柯波拉，更獲得品牌大力支持，為片中重要場景打造服裝！
在電影中，普莉希拉與貓王結婚的關鍵場景中，主角卡莉史派妮（Cailee Spaeny）身上的婚紗，出自香奈兒，特別重新詮釋普莉希拉在1967年婚禮上所穿著的款式。這件刺繡婚紗的靈感來自香奈兒2020春夏高級訂製服系列，由當今香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）構思設計、香奈兒高級訂製服工作室及Métiers d'art工坊合力製作，禮服材質為厚實的白色皺紗，並在上半身和袖子部分結合Calais蕾絲和Chantilly蕾絲；鈕扣同樣以蕾絲包覆，整件禮服共費時90小時製作。
而卡莉史派妮所配戴的頭紗與皇冠，更是品牌Métiers d'art工坊旗下知名的Montex工坊刺繡精心製作而成。固定真絲薄紗頭紗的小巧皇冠是以以手工編織和針繡製成，共結合超過500顆四種尺寸的珍珠質感圓珠、近50顆透明玻璃管珠、超過50顆銀色水晶玻璃和銀色水鑽裝飾，皇冠刺繡工序耗時50小時始完成。除此之外，片中亦出現其他香奈兒作品，像是普莉希拉搬進雅園（Graceland）的場景中，也出了經典的N°5香水，彰顯她的新身分與成熟女性氣質。
●蘇菲亞柯波拉
蘇菲亞柯波拉在2004年憑藉《愛情，不用翻譯》（Lost in Translation）榮獲奧斯卡最佳原創劇本和凱撒電影獎最佳外語片大獎，同時於商業票房與藝術上的成功讓這位出身電影世家的女性因此聲名大噪。事實上，她在38年前（1986年）就因為擔任當時香奈兒藝術總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）的實習生而與品牌結下不解之緣。在她1989年為電影「Life Without Zoë」設計服裝時就讓演員穿著香奈兒套裝演出。
多年來，蘇菲亞柯波拉經常穿著香奈兒服飾現身各大影展和首映會紅毯，例如2017年以「魅惑」（The Beguiled）奪下坎城影展最佳導演時，她身著一襲以白色領部與袖口點綴的黑色斜紋軟呢套裝領獎，呼應香奈兒經典雙色符碼。同時，她也參與許多時裝大秀的幕後拍攝，例如2019/20 Métiers d'art工坊系列的大秀佈景，就是她與維吉妮維婭一起打造的；她也執導了2021/22秋冬高級訂製服系列的三部形象短片、香奈兒11.12包款形象廣告影片、以及2022/23 Cruise度假系列大秀前導影片。
「穿著維吉妮（維婭）設計的精美高訂禮服出席首映讓我更有自信。我記得嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）說過，帶給人自信是服飾的功用之一，我知道只要穿上香奈兒禮服就所向無敵， Coco Chanel奠定與藝文界人士交好並贊助藝術的傳統，至今香奈兒品牌和維吉妮維婭仍非常重視且積極投身藝術。」在品牌釋出的訪談影片中她對這次香奈兒的贊助表達深刻的感謝，「婚禮是眾所皆知的經典場景，我們都看過很多當時的照片和影片…我覺得這是她故事最高潮；這是美國版皇室婚禮也是童話故事，很大一部分圍繞這段感情的幻想與現實層面。所以為了這場重頭戲，在她正式成為普里斯萊夫人的轉捩點，開始在新世界尋找自己方向的這一刻，我們必須製作一件（相稱的）婚紗，而服裝設計師Stacey Battat建議尋求香奈兒協助。因為我和品牌關係友好，我當然很樂意詢問品牌意願。維吉妮維婭以她的手法重新詮釋當年的婚紗：這是一件無與倫比的高級訂製婚紗，飾以香奈兒品牌最擅長的精緻蕾絲，讓片中女主角卡莉史派妮穿上，我們自己絕對沒辦法完成這樣的作品。當香奈兒工作室和工坊工匠帶著婚紗及由 Massaro 鞋履工坊訂製的婚鞋來到現場，那一刻真的令人難忘，我萬分感激。」
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