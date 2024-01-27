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亞洲限定！趙又廷全黑帥曬酒紅精品 專賣店才找得到

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
沛納海品牌大使趙又廷佩戴Luminor Due系列腕表，一身黑色西裝更襯托酒紅色的鮮明存在。圖／PANERAI提供（合成圖）
沛納海品牌大使趙又廷佩戴Luminor Due系列腕表，一身黑色西裝更襯托酒紅色的鮮明存在。圖／PANERAI提供（合成圖）

所有的顏色中，酒紅色既能代表東方年節的氣氛，也有西方葡萄酒的深邃濃郁品味聯想。沛納海（PANERAI）近日不僅推出官方認證的「電子護照」，並由品牌代言人趙又廷配戴了新款Luminor Due系列酒紅色面盤腕表（PAM01424），僅在亞洲市場、獨家亮相。

先前宣布推出的「電子護照」，是由沛納海與Arianee合作，以區塊鏈形式打造。這種電子護照將保留表款的所有紀錄，將有數位身分認證，以確保表款真偽，由於具有防偽設計，因此也可輕鬆轉讓給下一位收藏愛好者。

於此同時，在最新的形象視覺中被趙又廷以一身黑色西裝搭配造型的Luminor Due系列酒紅色面盤腕表，表款延續了該系列相對纖薄的設計，但同樣擁有Luminor系列的護橋式表款；42毫米的精鋼表殼內使用了P.900自動上鍊機芯，讓表款具備時間、小秒針與日期顯示功能。由內而為漸層的酒紅色面盤，將搭配上黑色的皮表帶，表款訂價22萬4000元，並僅在沛納海專賣店中販售。

Luminor Due系列具有Luminor的護橋式表冠，同時尺寸相對鮮薄。圖／PANERAI提供
Luminor Due系列具有Luminor的護橋式表冠，同時尺寸相對鮮薄。圖／PANERAI提供
Luminor Due系列腕表（PAM01424）除了酒紅色面盤，時標、指針都具有Super-Luminova夜光塗料，因此將可在低光源、夜間環境讀取時間。圖／PANERAI提供
Luminor Due系列腕表（PAM01424）除了酒紅色面盤，時標、指針都具有Super-Luminova夜光塗料，因此將可在低光源、夜間環境讀取時間。圖／PANERAI提供
由內而外漸層的酒紅色，都是帶有東西方文化的聯想。圖／PANERAI提供
由內而外漸層的酒紅色，都是帶有東西方文化的聯想。圖／PANERAI提供
趙又廷。圖／PANERAI提供
趙又廷。圖／PANERAI提供

護照 腕表

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