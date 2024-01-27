走訪台北年貨大街 蔣萬安：今年首創接駁專車

2024台北年貨大街昨天開跑，蔣萬安市長今天下午走街拜年，首站到台北後站商圈、華陰街北車商圈及台北地下街，發送「龍好運發財金」為民眾討吉利。蔣萬安說，今年特別首創接駁專車，過往大家辦年貨提著大包小包搭車停車很困難，因此請交通局協調接駁專車，提供方便貼心服務，讓市民好辦年貨。

蔣萬安說，接駁專車從北門站2號出口，迪化街、南北兩街口以及後站商圈，定期都會有接駁專車。另外，今年在永樂市場廣場前還特別與電商平台合作，提供台北年貨大街的線上專區，讓民眾不只親自來體驗辦年貨的熱鬧氣氛，在線上也能方便採購年貨。

蔣萬安說，今天第一場來「後華地」走街，也就是後站商圈、華陰街及台北地下街，這一次市府串聯台北市十大年味商圈做了整體、全面的行銷，帶動整體商機，包括年貨大街迪化街，這一次也規畫有四幅巨型的龍，還有共創燈籠穿梭在迪化街以及永樂市場廣場前。

北市產發局表示，年貨大街期間，「後華地」三大商圈祭出消費滿額抽大獎或限時特價6折起等優惠活動，同時在台北地下街一號廣場及太原路與華陰街路口還有新年祈福互動裝置及超Q「寶藏龍」拍照打卡區，讓民眾體驗濃濃年味。

今年台北地下街商圈推出新春好禮，消費滿500元就抽Iphone15、電玩主機和購物金，今天更由蔣萬安加碼抽出日本沖繩三天兩夜雙人行機加酒大獎。另外，今年因應龍年首次推出「2024台北燈節-台北地下街響應燈區」和「神龍許願池」，蔣萬安與沖繩北谷町Depot Island協會貴賓還一起點亮台北地下街，並向神龍許願，開啟新年美好生活。