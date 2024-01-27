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星巴克12款「當紅必喝飲料」買一送一！網友力推這款飲品

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克限時三天、「當紅必喝飲料」買一送一。圖/摘自星巴克官網
星巴克限時三天、「當紅必喝飲料」買一送一。圖/摘自星巴克官網

你心目中的星巴克「當紅必喝飲料」是什麼？12款票選最夯風味出爐，1月29日(一)至31日(三)限時三天、活動當日11:00～20:00至門市購買兩杯特大杯，風味、冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯星巴克招待。活動詳情請依星巴克網站公告為準 ：https://reurl.cc/QeWLop

優惠的指定品項有：香檸蜜柚冷萃咖啡、冷萃咖啡、焦糖瑪奇朵、太妃風味那堤、椰奶那堤、烤蘋果風味那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、西印度櫻桃紅茶、玫瑰蜜香茶那堤、焦糖星冰樂、雙果果汁星冰樂。

活動限定每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，其他不適用門市可查官網。

對於此次「必喝飲料推薦 指定品項好友分享」活動，網友反應熱烈，多數網友力推「太妃核果那堤當然是首選，每年冬季必喝」、「太妃風味，好喝」，也有人推薦「焦糖瑪奇朵」、「冷萃咖啡」，每款風味各有所愛。

咖啡 星巴克

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