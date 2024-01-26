LG「清空塔」雙機合一超省空間 月底前預購送除蟎吸頭
掃拖機器人、無線吸塵器都想要擁有，但又怕空間不夠放？LG想出了好方法！首推無線吸塵器結合濕拖清潔機器人的「LG CordZero All-in-One Tower Combi清空塔」，雙機整合在同一機座上，收納、清潔與充電全都合而為一，同時享受2種家電便利性，又能大大釋放居家空間。即日起LG官方線上商城預購開跑，1月31日前於官方線上商城預購，完成訂單即可獲得價值3,500元高速震動除蟎吸頭乙個，預計2月正式上市。
LG清空塔整合全新升級的A9X無線吸塵器，重量更輕、吸力更強，搭載2.3吋LCD液晶螢幕，操作更便利，使深層清潔不再是麻煩事；日常維持整潔則可透過R5T濕拖清潔機器人，具備360 LiDAR雷射偵測、自動偵測調整吸力，以及自動供水系統等多種智慧設計。
清空塔除了可以收納2款家電及配件、充電，還可自動將各自集塵盒內的灰塵毛髮清除到同一個集塵袋內，省耗材又不怕弄髒手，內建的高性能三重過濾系統及UVC LED紫外線殺菌功能，還能在自動除塵過程中去除細微灰塵，減少細菌孳生。
現代家庭少不了的App智慧控制，LG清空塔當然也沒少，內建WiFi，能輕鬆連接LG ThinQ App，除了可隨時確認吸塵器的濾網狀態、UVC LED運作狀態、電池壽命也能查看清潔紀錄、遠端安排掃地機器人清掃區域及時間，靈活運用自動化家電的優勢。
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