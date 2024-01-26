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全世界最重要！紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

LG「清空塔」雙機合一超省空間 月底前預購送除蟎吸頭

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LG CordZero All-in-One Tower Combi清空塔，建議售價45,900元。圖／LG提供
LG CordZero All-in-One Tower Combi清空塔，建議售價45,900元。圖／LG提供

掃拖機器人、無線吸塵器都想要擁有，但又怕空間不夠放？LG想出了好方法！首推無線吸塵器結合濕拖清潔機器人的「LG CordZero All-in-One Tower Combi清空塔」，雙機整合在同一機座上，收納、清潔與充電全都合而為一，同時享受2種家電便利性，又能大大釋放居家空間。即日起LG官方線上商城預購開跑，1月31日前於官方線上商城預購，完成訂單即可獲得價值3,500元高速震動除蟎吸頭乙個，預計2月正式上市。

LG清空塔整合全新升級的A9X無線吸塵器，重量更輕、吸力更強，搭載2.3吋LCD液晶螢幕，操作更便利，使深層清潔不再是麻煩事；日常維持整潔則可透過R5T濕拖清潔機器人，具備360 LiDAR雷射偵測、自動偵測調整吸力，以及自動供水系統等多種智慧設計。

清空塔除了可以收納2款家電及配件、充電，還可自動將各自集塵盒內的灰塵毛髮清除到同一個集塵袋內，省耗材又不怕弄髒手，內建的高性能三重過濾系統及UVC LED紫外線殺菌功能，還能在自動除塵過程中去除細微灰塵，減少細菌孳生。

現代家庭少不了的App智慧控制，LG清空塔當然也沒少，內建WiFi，能輕鬆連接LG ThinQ App，除了可隨時確認吸塵器的濾網狀態、UVC LED運作狀態、電池壽命也能查看清潔紀錄、遠端安排掃地機器人清掃區域及時間，靈活運用自動化家電的優勢。

LG清空塔內建WiFi，能輕鬆連接LG ThinQ App遠端操作。圖／LG提供
LG清空塔內建WiFi，能輕鬆連接LG ThinQ App遠端操作。圖／LG提供
LG洞察消費者清潔困擾，整合無線吸塵器與濕拖清潔機器人優勢，同時省下收納空間。圖／LG提供
LG洞察消費者清潔困擾，整合無線吸塵器與濕拖清潔機器人優勢，同時省下收納空間。圖／LG提供
LG清空塔可自動將兩款家電集塵盒內的灰塵毛髮清除到同一個集塵袋內。圖／LG提供
LG清空塔可自動將兩款家電集塵盒內的灰塵毛髮清除到同一個集塵袋內。圖／LG提供

掃地機器人 紫外線

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