鰻魚銷日受阻 張麗善力推：現在吃正是時侯

雲林縣是國內主要鰻魚產地，近年受大陸鰻魚低價競爭衝擊，外銷受阻，縣長張麗善透過直播、上電視節目多管齊下行銷，今天召開記者會推薦年節採購，鰻農感謝縣府大力協助，抱怨漁業署無積極作為，只會要鰻農多元加工。

雲林縣鰻魚養殖面積約214公頃，年產量2千多噸，年產值12.7億元，居全台之冠，其中又以口湖產量最多，台灣鰻魚9成外銷日本，近年卻飽受滯銷之苦。

雲林縣鰻魚生產合作社理事主席林餘謙說，新冠疫情後，日本很多燒烤店關閉，加上大陸鰻魚成本較低，大舉進攻日本市場，台灣生產的日本種白鰻成本高，在國際市場缺乏競爭力，往年一天可能出口幾十噸，甚至上百噸，現在一星期出口不到10噸，鰻農要自銷鰻魚缺乏通路，漁業署只是一昧要大家多元加工，卻無積極作為。

雲林縣第二鰻蝦合作社理事主席林欲達，日本訂單縮水，鰻農哀鴻遍野，無法出口的鰻魚越養越大，更不符合出口規格需求，估計全台仍有7百多至1千噸的鰻魚待銷。

張麗善今天打扮成大廚示範鰻魚料理，推薦民眾年節多多採購，她說，過去民眾覺得鰻魚價格昂貴，現在價格很實惠，應該多多品嚐，雲林鰻魚品質佳，搭配雲林好米，就是美味的鰻魚飯，為協助鰻農行銷，她直播、上電視宣傳，會持續透過多元管道協助，縣府也推出相關料理食譜讓民眾參考。