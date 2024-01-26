快訊

羅淑蕾為「誰摔死了李新」影片提告 盛竹如「錄旁白」誹謗有罪定讞

澳網／大逆轉！化解對手冠軍點 謝淑薇搶下生涯混雙首冠 

國會龍頭戰邀藍綠候選人座談 柯文哲：團進團出、違者開除黨籍

鰻魚銷日受阻 張麗善力推：現在吃正是時侯

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣是國內鰻魚主要產地，近年外銷受阻，縣長張麗善（左三）全力行銷，推薦民眾年節採購。記者陳雅玲／攝影
雲林縣是國內鰻魚主要產地，近年外銷受阻，縣長張麗善（左三）全力行銷，推薦民眾年節採購。記者陳雅玲／攝影

雲林縣是國內主要鰻魚產地，近年受大陸鰻魚低價競爭衝擊，外銷受阻，縣長張麗善透過直播、上電視節目多管齊下行銷，今天召開記者會推薦年節採購，鰻農感謝縣府大力協助，抱怨漁業署無積極作為，只會要鰻農多元加工。

雲林縣鰻魚養殖面積約214公頃，年產量2千多噸，年產值12.7億元，居全台之冠，其中又以口湖產量最多，台灣鰻魚9成外銷日本，近年卻飽受滯銷之苦。

雲林縣鰻魚生產合作社理事主席林餘謙說，新冠疫情後，日本很多燒烤店關閉，加上大陸鰻魚成本較低，大舉進攻日本市場，台灣生產的日本種白鰻成本高，在國際市場缺乏競爭力，往年一天可能出口幾十噸，甚至上百噸，現在一星期出口不到10噸，鰻農要自銷鰻魚缺乏通路，漁業署只是一昧要大家多元加工，卻無積極作為。

雲林縣第二鰻蝦合作社理事主席林欲達，日本訂單縮水，鰻農哀鴻遍野，無法出口的鰻魚越養越大，更不符合出口規格需求，估計全台仍有7百多至1千噸的鰻魚待銷。

張麗善今天打扮成大廚示範鰻魚料理，推薦民眾年節多多採購，她說，過去民眾覺得鰻魚價格昂貴，現在價格很實惠，應該多多品嚐，雲林鰻魚品質佳，搭配雲林好米，就是美味的鰻魚飯，為協助鰻農行銷，她直播、上電視宣傳，會持續透過多元管道協助，縣府也推出相關料理食譜讓民眾參考。

縣府農業處長魏勝德說，鰻魚富含豐富的維生素A、Ｂ群、蛋白質、Omega-3脂肪酸與離胺酸、甘胺酸等營養素，是很好的食材。農曆春節將至，縣府輔導在地漁業團體及企業推出多款的年節鰻魚禮盒，可上農業處「揪愛雲林官方LINE@訂購系統」加入好友線上下單，相關的料理食譜及電子摺頁可搜尋「雲林縣政府農業處」Facebook粉絲團下載。

雲林縣是國內鰻魚主要產地，近年外銷受阻，縣府全力行銷，推薦民眾年節採購。記者陳雅玲／攝影
雲林縣是國內鰻魚主要產地，近年外銷受阻，縣府全力行銷，推薦民眾年節採購。記者陳雅玲／攝影
雲林縣是國內鰻魚主要產地，近年外銷受阻，縣長張麗善（右六）全力行銷，推薦民眾年節採購。記者陳雅玲／攝影
雲林縣是國內鰻魚主要產地，近年外銷受阻，縣長張麗善（右六）全力行銷，推薦民眾年節採購。記者陳雅玲／攝影
雲林縣是國內鰻魚主要產地，近年外銷受阻，縣長張麗善（中）全力行銷，推薦民眾年節採購。記者陳雅玲／攝影
雲林縣是國內鰻魚主要產地，近年外銷受阻，縣長張麗善（中）全力行銷，推薦民眾年節採購。記者陳雅玲／攝影
雲林縣是國內鰻魚主要產地，近年外銷受阻，縣府全力行銷，推薦民眾年節採購。記者陳雅玲／攝影
雲林縣是國內鰻魚主要產地，近年外銷受阻，縣府全力行銷，推薦民眾年節採購。記者陳雅玲／攝影

鰻魚 雲林 日本

延伸閱讀

雲林優化老人及身障者健保 近2萬長者受惠

台積電設廠雲林出局？張麗善：持續合作中

中華職棒傳奇張泰山雲林long stay 張麗善：靠他了！

免再煩惱找無車位！張麗善宣布北港媽祖醫院旁建停車場

相關新聞

鰻魚銷日受阻 張麗善力推：現在吃正是時侯

雲林縣是國內主要鰻魚產地，近年受大陸鰻魚低價競爭衝擊，外銷受阻，縣長張麗善透過直播、上電視節目多管齊下行銷，今天召開記者...

三創佈下帳幕「Ani-One玩轉動漫遊快閃店開門！

橫跨新春與寒假最大檔「Ani-One玩轉動漫遊快閃店」，今年也進駐三創生活園區1F十二立方！比往年全面擴大並增加豐富度，...

龍來秀泰生活躍新春 初一到初五天天迎財神 好玩好買好康龍底加！

農曆春節期間，除了戶外走春，逛百貨公司也能感受到濃濃年味！迎接即將到來的春節假期，全台秀泰生活自即日起至2月25日推出「...

搶攻萌商機 高雄飯店業推搭遊艇、賞黃色小鴨獨家行程

「黃色小鴨」將重磅登場，高雄飯店業摩拳擦掌搶攻萌商機，其中晶英國際行館推出遊艇賞鴨住房專案，讓遊客能近距離欣賞黃色小鴨身...

和樂龍龍享團圓！2024星級飯店外帶年菜Top 10 美味菜色輕鬆圍爐

每逢過年團圓期間，家人們一起坐下來圍爐、吃頓豐盛的年夜飯，是人生難得且值得重視的幸福時光。看著主婦煮夫們從早忙到晚，甚至提前好幾天購買食材…

寒流來襲全台「凍蕃薯」！好市多療癒系沖泡飲 網大推7款神級暖心滋味

冬天寒流來襲氣溫驟降，冷冷的天氣就需要來杯療癒系熱飲，一口喝下感受暖烘烘的幸福氛圍，沉浸在舌尖上的滿足滋味，享受片刻恬靜時光，連時鐘也彷彿為此靜止…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。