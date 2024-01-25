台灣首家希爾頓格芮精選酒店 台北艾麗結盟拚住房率
台灣第一家希爾頓格芮精選酒店誕生。台北艾麗酒店十周年慶宣布，正式與希爾頓集團 (Hilton) 旗下的希爾頓格芮精選酒店 (Curio CollectionbyHilton) 品牌結盟，不僅是台灣首家格芮精選，也是希爾頓集團在台的第四個品牌。
坐落台北市信義區的台北艾麗酒店，2013年12月開幕，正式迎來十周年。其以熱忱、細緻的服務，和藝術自然共生的環境氛圍，被稱為「城市中的花園」，並連續多年獲得台北米其林指南推薦、世界奢華酒店大獎，富比士旅遊指南值得推薦酒店等國內外肯定。
台北艾麗酒店董事長賴英里表示，「這是一場頂級的結合，傳遞品味、環保的綠色價值」，她也期待，未來能成為「創造綠色時尚酒店的最佳典範」。
希爾頓亞太區品牌管理高級副總裁嘉瑞姿Alexandra Jaritz也專程抵台親臨現場，她對酒店內的雕塑作品「自然之塔」印象深刻，同時也傳達「希爾頓格芮精選酒店」是希爾頓全球一系列獨具特色的精選酒店的組合，「正如Curio單字本身所蘊含的有趣、獨特，甚至稀有，每一家Curio 酒店都將是與眾不同的，但卻又成為一體，同時擁有希爾頓集團的品質保證。」
台北艾麗酒店位於信義區飯店一級戰區，除了500件藝術品妝點各處，宛如一座大型藝廊，也早在創立之初，就確立藝術、自然共生的文化。2023年平均住房率已達80%、平均房價約6,200元，賴英里指出，透過與國際酒店集團結盟，期待2024年住房率可提升至85%，年平均房價目標成長至6,800元。
慶祝十周年，台北艾麗酒店即日起至2月7日推出「景隅尊貴客房一泊一食住房專案」，可於2024年1月28日至2024年2月10日期間入住，不含早餐、每晚原價25,000元+15.5%、優惠價8,888元+15.5%，加10元還可加購原價6,500元+10%的38oz戰斧牛排雙人晚餐(含雙人沙拉吧無限享用)。詳情可洽：02-6631-8075轉訂房中心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言