和樂龍龍享團圓！2024星級飯店外帶年菜Top 10 美味菜色輕鬆圍爐

把年夜飯吃成高級國宴！

每逢過年團圓期間，家人們一起坐下來圍爐、吃頓豐盛的年夜飯，是人生難得且值得重視的幸福時光。看著主婦煮夫們從早忙到晚，甚至提前好幾天購買食材，辛苦為全家準備整桌好菜，越來越多人選擇提前訂購星級飯店推出的外帶年菜，減輕下廚者的負擔，也不用到外面餐廳人擠人，就能輕鬆享用國宴級的美味。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查近3年網友討論度最高的十大飯店外帶年菜，讓大家列入口袋清單作為年節美食參考，預祝新的一年，人人都能吉祥如意龍總來！

NO.10 南投日月潭涵碧樓酒店

緊鄰南投日月潭湖畔的涵碧樓酒店，被稱為一生一定要住一次的頂級飯店，不僅能眺望壯闊的湖邊仙境，更有傳承自早期御廚的招牌手藝料理。



湖光軒中餐廳今年推出「涵碧養生富貴年菜」，以做工繁複費時的功夫大菜「聚春極品佛跳牆」最受客人喜愛，溶入花膠的琥珀色湯頭口感滑潤，富含膠原蛋白、口感層次豐富、自然鮮甜回甘，為涵碧樓每年熱賣年菜之一。

另外，館內也推出了適合小家庭的精緻團圓年菜組合，包含經典的紹興陳醬東坡肉以、芋泥香酥鴨、紅酒燉牛肉、香魚梅枝甘露煮等滿滿菜色，令人食指大動。

image source: The Lalu Sun Moon Lake 日月潭涵碧樓

NO.9 台北寒舍艾美酒店

坐落在台北信義區的寒舍艾美，是以人文、藝術聞名全球的五星級酒店，不僅交通方便，更有高級又時尚的住宿環境，每間房型都能看到完整的101美景。



館內連續好幾年榮獲米其林推薦的「寒舍食譜」推出了「龍彩飛揚」外帶年菜，以精緻粵式的料理手法融入年菜中，包含「經典燒味集」、「五味墨魚軟絲」、「南非活鮑」、「蠔汁糯米炒膏蟹」等高級料理，簡單復熱就能吃到山珍海味。

這波年菜成功搶攻了小家庭年菜商機，享用過的網友大讚「港式餐廳直接搬到家裡」、「坐捷運去外帶回家，超級方便」。

image source: 台北寒舍艾美酒店

NO.8 台北福容大飯店

經營長達20多年的福容大飯店，是台北的元老級五星級飯店之一，台北一館的周邊網路密集，直接串聯信義區、東區、與西門町等精華地帶，同時適合國內外差旅及觀光的旅客入住。



為了搶攻外帶年菜商機，福容大飯店今年推出了豐盛的圍爐年菜組合，標榜過年在家也能品嚐星級美食，擅長老菜新作的福容台北一館這次主推「北菇銀杏吉品鮑」口感細膩彈牙，北菇肥厚香氣濃厚，讓饕客稱讚不已。

另外，還包含了山泉鱸魚、紅薯嫩排、花膠雞湯以及籠蒸荷葉素米糕等澎湃好菜，等你和家人一起暖暖享用。

image source: 台北福容大飯店

NO.7 台北六福萬怡酒店

位於台北南港區的六福萬怡酒店，鄰近許多新興景點且有四通八達的交通網，並且匯聚文化藝術能量，邀請台灣本土藝術家為館內各空間進行專屬創作，提供旅客有趣又有活力的頂級舒適享受。



2024年，萬怡推出了由粵亮廣式料理五星主廚當日親製的「御用金龍開春宴」，集結媒體年菜評比獲獎餚饌，以及榮獲金賞的「帝王鮑膠乾坤雞」、「海皇XO醬燜活龍蝦」、「元貝黑蒜燉螺肉」、「豐融麻油浸虎斑」等大菜，輕鬆帶回家加熱，就能品嚐到特別得星級美味。

image source: 台北六福萬怡酒店

NO.6 台北美福大飯店

台北美福大飯店矗立於大直河岸，為台灣本土自創品牌，是間口碑極佳的五星級國際飯店，周遭擁有極為繁華的美麗華商圈，曾獲得世界奢華酒店及世界旅遊酒店組織的獎項肯定。

台北美福大飯店集結旗下各家主題餐廳推出風味年菜，不僅有滿滿粵味的「潮粵五福拼盤」、連續三年獲米其林一星肯定的經典台菜「一品佛跳牆」與手工菜「八寶布袋雞」、獨具風味的日式圍爐宴「海味重箱年菜」，還有義式料理「爐烤肋眼牛排」，讓你在台灣就能一次吃到各國的新年料理。

image source: 台北美福大飯店 Grand Mayfull Hotel Taipei

NO.5 台北萬豪酒店

集飯店、會展中心及商場於一身的台北萬豪酒店，是間國際複合式生活城，身處在大直美麗華商圈，吸引許多國際商務客入住。



萬豪推出的外帶年菜，是由超過40年資歷的國宴主廚所規劃，包含了家庭首選「萬豪龍運當頭年菜組」、熱銷經典「頂級花膠鮑魚佛跳牆」、宮廷御膳「爐烤富貴八寶鴨」、金牌年菜「青藤椒牛腮飯」等19款美饌。

另外，過節拜神常見的三牲禮為豬肉、全雞、全魚，豬代表諸事如意，雞象徵家庭團圓，魚則是有年年有餘。看準現代人雖忙碌仍十分重視過年的祭拜大事，台北萬豪酒店推出了3款手工年菜，「紅燒鮑魚大元寶」、「糖醋石斑魚」及團圓吉祥「黃油貴妃雞」。





image source: 台北萬豪酒店

NO.4 台北喜來登大飯店

台北喜來登大飯店可說是台北豪華住宿的新標竿，為台北人熟知的老字號五星級飯店，矗立於台北政商交通的核心地區，更鄰近繁華的購物商圈，是許多國際旅客的最佳首選。



喜來登今年擴大常溫年菜選擇，集合館內六間人氣餐廳端出米其林川揚宴、花膠龍蝦粵宴、日式海陸鍋物、義式海鮮燉鍋、泰式新年料理等適合闔家享用的常溫年菜，除夕前一天至初二期間現做現取，不用開火覆熱，在家就能品到嚐大廚們的手路菜。

經典冷凍年菜有圍爐必備的請客樓年菜之王「雲腿濃湯佛跳牆」、花膠蟹粉獅子頭、潮式滷水拼盤、藜麥紅豆鬆糕以及抹茶紅豆年糕，多樣化的菜色絕對能滿足所有人的口腹之慾。

NO.3 台北凱達大飯店

台北凱達大飯店位於熱鬧的萬華艋舺商圈，串連都會交通、城市文化與藝術作品，不僅有明亮舒適的住宿環境，更同時擁有粵滬風格的中式美食和異國風味料理的餐廳。



台北凱達大飯店行政主廚戴于益擅長將滬、粵、湘等料理與台菜融合，賦予經典名菜全新樣貌，屢屢驚豔海內外饕客，今年率領「家宴」中餐廳的廚藝團隊，特別呈獻常溫年菜「龍耀新春年菜組」，像是過年餐桌不可少的「宮廷花膠佛跳牆」和「凱達宏圖錦繡集」、「避風塘軟殼蝦」、宴客經典名菜「紅燒虎掌海參」，以及評比奪冠的經典代表作「凱達冠軍豬腳」。

每道年菜都是團隊當日新鮮現做，讓大家在家就能輕鬆品嚐到主廚美味功夫菜，網友推薦「很香」、「買回家給家人一起吃很有面子」。

image source: 台北凱達大飯店

NO.2 台北圓山大飯店

由蔣夫人宋美齡女士於1952年所創立的圓山大飯店，是全台第一家五星級飯店，巍峨於圓山之腰，十四層宮殿式大樓可說是台北市的代表地標之一。館內不僅有5百間客房還有4間中外精緻料理餐廳及大型宴會廳。



每年都推出「國宴級」外帶年菜的圓山大飯店，今年特別請來榮獲亞太十大名廚金獎的3位主廚聯手研製4款以「皇家御膳宴」為主題的限量特色菜，包括「皇品佛跳牆」、「圓禧佛跳牆」、「御品小滿漢」及「龍品鮑魚蔥燒參」，每道都是主廚們親自手工製作，特別精選上等食材慢火熬製好幾個小時，讓喜愛海味的饕客們能夠品嚐來自大海珍貴美食。

image source: 圓山大飯店

NO.1 台北晶華酒店

坐落在中山南西商圈中心區域的台北晶華酒店，地處金融商業、精品購物以及文化藝術中心的核心，不只擁有四通八達的交通，更兼具商務及休閒的環境與功能，是國內外商務及休閒旅客的住宿上選。



台北晶華酒店今年為搶攻頂級外帶年菜的市場，請來館內主廚團隊聯手出擊，結合粵、台、滬、日與西式推出五星年菜，頗受好評。

其中，粵式年菜強打被評選為2023年台灣最佳粵菜餐廳的晶華軒所端出的「極品乾鮑花膠盆菜」以及「頂級古法佛跳牆」兩款萬元頂級湯品，加上有3菜1湯1甜品的「龍蝦鮑魚粵式龍門宴」，另外值得推薦的還有故宮晶華的「台粵式圍爐宴」，多樣化的選擇讓網友直呼「圍爐直接升級成高級國宴」。

image source: 台北晶華酒店

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年01月22日至2024年01月21日，共3年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『星級飯店外帶年菜』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統