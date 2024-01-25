今年郵輪可望恢復7成 亞洲最大郵輪以基隆-沖繩雙母港

疫後郵輪市場復甦強勁，根據台灣港務公司船期預報，今年共有470艘次（母港296艘次、掛靠港174艘次）申請停靠，恢復疫情前2019年671艘次的7成，且繼去年名勝世界號以高雄-香港做為雙母港，今年首季預計有亞洲最大郵輪地中海榮耀號以基隆-沖繩為雙母港。

交通部航政司表示，去年國際郵輪來台靠泊327艘次，實際進出港旅客54.68萬人次，已恢復至疫情前最高峰2019年的5成，其中外籍旅客達14萬人，主要仰賴名勝世界號以高雄-香港雙母港，已近疫情前9成水準。

航政司指出，今年郵輪靠泊預計超過460艘次，其中，基隆港將靠泊270艘次、高雄港159艘次、花蓮港26艘次，恢復至疫情前7成，進出港旅客超過80萬人次，恢復近8成；其中外籍旅客預估可達16萬人，恢復至疫情前水準。

航政司表示，今年將吸引璽寶、挪威、三井客船等3家郵輪業者的4艘郵輪掛靠澎湖港，其中三井客船預計6月底掛靠蘇澳港，銀海郵輪預計2025年1月靠泊台中港。另有龐洛郵輪的卡地亞及日麗號、珊瑚探險郵輪的珊瑚地理學家等3艘探索型郵輪靠泊台灣。

航政司也說，今年除了名勝世界郵輪繼續以高雄-香港為雙母港營運，地中海郵輪榮耀號也將於1至3月推出基隆-沖繩雙母港航程，可望再帶動外籍旅客。

港務公司也說，今年有13艘首航台灣的郵輪，其中作為母港的有龐洛郵輪、挪威郵輪、珊瑚探險停靠基隆港，挪威郵輪停靠高雄港；離島方面，璽寶郵輪、挪威郵輪以澎湖為掛靠港，三井客船也以澎湖港及蘇澳港為掛靠港。

航政司指出，交通部長王國材已指示，今年台灣郵輪觀光發展以恢復至疫情前水準為努力目標，港務公司也陸續完善提升基隆港、高雄港、台中港、花蓮港及蘇澳港的軟硬體設施設備，並延續碼頭碇泊費減免、推動境外郵輪來台等相關獎補助方案，增加郵輪來台停靠誘因。