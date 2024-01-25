快訊

台南新營透天厝惡火！母帶2子女受困浴室 3人救出無生命跡象

旅客注意了！長榮機師取得合法罷工權 公告罷工在「2連假時段」

新北男嬰猝死案…口罩恐非主要死因也難器捐 台大兒醫這樣說

今年郵輪可望恢復7成 亞洲最大郵輪以基隆-沖繩雙母港

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
地中海榮耀號今年以基隆-沖繩為雙母港停靠。圖／台灣港務公司提供
地中海榮耀號今年以基隆-沖繩為雙母港停靠。圖／台灣港務公司提供

疫後郵輪市場復甦強勁，根據台灣港務公司船期預報，今年共有470艘次（母港296艘次、掛靠港174艘次）申請停靠，恢復疫情前2019年671艘次的7成，且繼去年名勝世界號以高雄-香港做為雙母港，今年首季預計有亞洲最大郵輪地中海榮耀號以基隆-沖繩為雙母港。

交通部航政司表示，去年國際郵輪來台靠泊327艘次，實際進出港旅客54.68萬人次，已恢復至疫情前最高峰2019年的5成，其中外籍旅客達14萬人，主要仰賴名勝世界號以高雄-香港雙母港，已近疫情前9成水準。

航政司指出，今年郵輪靠泊預計超過460艘次，其中，基隆港將靠泊270艘次、高雄港159艘次、花蓮港26艘次，恢復至疫情前7成，進出港旅客超過80萬人次，恢復近8成；其中外籍旅客預估可達16萬人，恢復至疫情前水準。

航政司表示，今年將吸引璽寶、挪威、三井客船等3家郵輪業者的4艘郵輪掛靠澎湖港，其中三井客船預計6月底掛靠蘇澳港，銀海郵輪預計2025年1月靠泊台中港。另有龐洛郵輪的卡地亞及日麗號、珊瑚探險郵輪的珊瑚地理學家等3艘探索型郵輪靠泊台灣。

航政司也說，今年除了名勝世界郵輪繼續以高雄-香港為雙母港營運，地中海郵輪榮耀號也將於1至3月推出基隆-沖繩雙母港航程，可望再帶動外籍旅客。

港務公司也說，今年有13艘首航台灣的郵輪，其中作為母港的有龐洛郵輪、挪威郵輪、珊瑚探險停靠基隆港，挪威郵輪停靠高雄港；離島方面，璽寶郵輪、挪威郵輪以澎湖為掛靠港，三井客船也以澎湖港及蘇澳港為掛靠港。

航政司指出，交通部長王國材已指示，今年台灣郵輪觀光發展以恢復至疫情前水準為努力目標，港務公司也陸續完善提升基隆港、高雄港、台中港、花蓮港及蘇澳港的軟硬體設施設備，並延續碼頭碇泊費減免、推動境外郵輪來台等相關獎補助方案，增加郵輪來台停靠誘因。

郵輪 基隆港 沖繩

延伸閱讀

日本高松市議會訪基隆 議長：賴清德當選台日友好升溫

郵輪旅遊夯 雄獅、山富補

台灣女孩住沖繩飯店起床淹大水 曝睡前一習慣逃死劫

亞太最大旗艦郵輪！ MSC「地中海榮耀號」基隆-那霸奢華首航 夏季航線遊日韓 早鳥每艙減5000元

相關新聞

2024加速拚觀光 Klook投資75億邀全球網紅行銷台灣

交通部觀光署日前訂出2024年來台旅客達1200萬目標，各家業者也傾全力衝刺入境觀光。全球旅遊及體驗平台Klook今天宣...

Off-White翻玩經典箭頭符號 結合龍、雲元素打造新春限定潮裝

歐洲時尚品牌對於龍年有諸多的想像與詮釋，而亞洲市場特別是華人文化又特別看重生肖年，因此順應需求推出限定系列，來凸顯品牌創意。高端潮牌Off-White就是其中佼佼者，結合了經典箭頭標識與傳統龍、雲、紅、金四種元素，即使非新年期間穿搭，卻一點都不突兀。

今年郵輪可望恢復7成 亞洲最大郵輪以基隆-沖繩雙母港

疫後郵輪市場復甦強勁，根據台灣港務公司船期預報，今年共有470艘次（母港296艘次、掛靠港174艘次）申請停靠，恢復疫情...

義大皇家酒店和天悅飯店聯手推「致敬軍公教」住房專案

義大世界內的義大皇家酒店和天悅飯店為體恤保家衛國的軍人、為民服務的公務人員，以及作育英才的教師，聯手推出「致敬軍公教」住...

農曆尾牙日吃刈包！7-ELEVEN「黑晶叉燒刈包」限量回歸　「恐龍造型芋泥包」限定門市軟萌登場

今年1月26日是農曆的尾牙，坊間有吃「刈包」的習俗，由於刈包外觀像一個飽滿的錢包，也有將好運留住的「虎咬豬（福咬住）」之...

復古美學結合雙時區顯示 BULOVA新潛水表怎能不入手？

新的一年到來，想入手一只有高顏值跟高CP值的表款，除了BULOVA的全新Oceanographer系列，不作他想。 兼具復古美學、雙時區顯示，以及潛水表的運動感，帥氣外觀，教人怎能不愛上？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。