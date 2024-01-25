快訊

首批一年兵今早入營 女友落淚喊「希望男友趕快出來」

蘆洲百坪空地成黑道靈堂 為何這精華地段受江湖青睞

108課綱讓運氣與實力接近 素養加大家長、孩子挑戰

就是要用鑽石說LUV U！Hearts On Fire全新形象刻畫愛

聯合報／ 孫曼/即時報導
Hearts On Fire日常款LU Droplet白K金鑽石項鍊，主鑽約0.50克拉，17萬8,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire日常款LU Droplet白K金鑽石項鍊，主鑽約0.50克拉，17萬8,000元起。圖／Hearts On Fire提供

「全世界車工最完美的鑽石」的美國鑽石品牌Hearts On Fire，在2024年一開始就推出全新LU系列珠寶，迎接嶄新的希望。繼首頗農曆新年形象之後，日前釋出第二波形象，從網路族群慣用縮寫LUV（意為LOVE）切入，透過以LU系列訴說LUV U情話，讓人想到即將到來的西洋情人節

全新LUV U細葉形象中，透過模特兒抱著鮮花與氣球、打開情書等動作，表達情人節愛侶之間以情書與禮物表達心意的情人節傳統。Hearts On Fire更細心透過這組視覺，示範鑽石在造型搭配上的全新可能，例如在配戴者擁有多個耳洞時，可同時混搭耳釦和耳釘，營造摩登大方的形象；指間則在穿戴不同戒指之餘，亦能透過疊戴方式添增份量感，閃耀璀璨鑽石光芒。

Hearts On Fire以完美車工鑽石結合旗下最受歡迎的單鑽設計，詮釋LU系列的純淨晨露，演繹最完美的LUV U愛意。系列珠寶採用全新的鑲嵌工藝製作，有機流線的底托輪廓搭配鏤空細節，顯得整體線條更為柔和之外，還能讓鑽石從冠部、側身與底部擷取光線，閃耀鑽石最極致的閃耀光芒。

LU系列共分為日常款與奢華款兩種設計。率先於1月上市的日常款，設計便於為日常穿搭增添瑰麗光彩，包括項鍊、耳環與戒指等不同珠寶，項鍊鍊墜造型如露水點綴鎖骨間，耳環則提供不對稱設計的耳釦和直立式設計的耳釘兩種設計，後者更提供30分與50分兩個主鑽大小可選；兩款戒指中，一款將露水線條融入戒身，另一款則採用開放式的設計。

即將上市的奢華款則以設計串起一滴滴露水，將簡約的單鑽堆疊或排列出高貴美感，包括項鍊、耳環與手鍊等，每滴露水串起彼此、圓滿地滴出一條奢華的璀璨；耳環則採垂墜式設計，彷彿沿著耳朵的曲線滴出一顆顆晶瑩剔透的露水，異常美麗。

美國鑽石品牌Hearts On Fire釋出LU新品系列第二波形象。圖／Hearts On Fire提供
美國鑽石品牌Hearts On Fire釋出LU新品系列第二波形象。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire日常款LU Droplet黃K金鑽石耳環，主鑽約0.50克拉，30萬5,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire日常款LU Droplet黃K金鑽石耳環，主鑽約0.50克拉，30萬5,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire LU系列設計手稿。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire LU系列設計手稿。圖／Hearts On Fire提供
美國鑽石品牌Hearts On Fire釋出LU新品系列第二波形象。圖／Hearts On Fire提供
美國鑽石品牌Hearts On Fire釋出LU新品系列第二波形象。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire奢華款LU Droplet白K金鑽石耳環，鑽石總重約6.50克拉，126萬7,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire奢華款LU Droplet白K金鑽石耳環，鑽石總重約6.50克拉，126萬7,000元。圖／Hearts On Fire提供
美國鑽石品牌Hearts On Fire釋出LU新品系列第二波形象。圖／Hearts On Fire提供
美國鑽石品牌Hearts On Fire釋出LU新品系列第二波形象。圖／Hearts On Fire提供
美國鑽石品牌Hearts On Fire釋出LU新品系列第二波形象。圖／Hearts On Fire提供
美國鑽石品牌Hearts On Fire釋出LU新品系列第二波形象。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire日常款LU Droplet Open玫瑰金鑽石戒指，主鑽約0.50克拉，17萬2,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire日常款LU Droplet Open玫瑰金鑽石戒指，主鑽約0.50克拉，17萬2,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire奢華款LU Droplet 白K金鑽石項鍊，鑽石總重約17克拉，410萬元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire奢華款LU Droplet 白K金鑽石項鍊，鑽石總重約17克拉，410萬元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire日常款LU Droplet玫瑰金鑽石耳環，主鑽約0.50克拉，30萬5,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire日常款LU Droplet玫瑰金鑽石耳環，主鑽約0.50克拉，30萬5,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire日常款LU 黃K金鑽石戒指，92,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire日常款LU 黃K金鑽石戒指，92,000元。圖／Hearts On Fire提供
美國鑽石品牌Hearts On Fire釋出LU新品系列第二波形象。圖／Hearts On Fire提供
美國鑽石品牌Hearts On Fire釋出LU新品系列第二波形象。圖／Hearts On Fire提供

鑽石 情人節

延伸閱讀

大裸鑽掉化糞池！台中環局抽乾2噸水肥 靠鑽石發光失而復得

台中百貨業者紛推新春福袋 最大獎有1克拉鑽石

影／盧秀燕「和平專案」首站 校長：將盧市長「fire」到總統府

金工還原靈獸神韻 PIAGET、Qeelin珠寶美秀璀璨新象

相關新聞

就是要用鑽石說LUV U！Hearts On Fire全新形象刻畫愛

「全世界車工最完美的鑽石」的美國鑽石品牌Hearts On Fire，在2024年一開始就推出全新LU系列珠寶，迎接嶄新...

GIORGIO ARMANI春夏高訂 讓東方與西方在巴黎相遇了！

高級訂製服大秀之後，身穿靛藍色天鵝絨夾克的Giorgio Armani先生緩步來到台上，接受現場600多位賓客起身為他鼓掌致意。而這位高級時裝大師，也繳出了這季他認為最符合時代意義的作品，那就是擁抱東、西方文化，並可跨越不同的年齡、國籍和生活方式。

天氣冷這類皮膚病患者增3成 醫：2族群特別多

寒流今天持續，皮膚科醫師指出，近期診間「乾燥性皮膚炎」病人增加2至3成，主要為年長者和異位性皮膚炎患者，醫師指出，部分患...

北市花卉延長營業 2/5～2/9不打烊 年節花價恐漲5%

台北花市迎接龍年，明天起延長營運時間，第一階段從明天起，延長到下午3點，第二階段2月5日到9日，則連續108小時不打烊。...

台南蜜棗產期到 今年首批外銷空運到日

台南蜜棗目前正是採收季節，台南市種植面積261公頃，占全台約14%，因蜜棗品質優異，獲得日本青睞，通過嚴格檢疫標準銷日，...

2024春夏高訂秀 香奈兒用最小的配飾 扣緊舞蹈藝術

在服飾上，13世紀起出現在在西服上的鈕扣，是一個用於固定或點綴服裝的物件，因為素材有無限可能，從木頭、珍珠母貝、金屬、皮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。