就是要用鑽石說LUV U！Hearts On Fire全新形象刻畫愛

「全世界車工最完美的鑽石」的美國鑽石品牌Hearts On Fire,在2024年一開始就推出全新LU系列珠寶,迎接嶄新的希望。繼首頗農曆新年形象之後,日前釋出第二波形象,從網路族群慣用縮寫LUV(意為LOVE)切入,透過以LU系列訴說LUV U情話,讓人想到即將到來的西洋情人節。

全新LUV U細葉形象中,透過模特兒抱著鮮花與氣球、打開情書等動作,表達情人節愛侶之間以情書與禮物表達心意的情人節傳統。Hearts On Fire更細心透過這組視覺,示範鑽石在造型搭配上的全新可能,例如在配戴者擁有多個耳洞時,可同時混搭耳釦和耳釘,營造摩登大方的形象;指間則在穿戴不同戒指之餘,亦能透過疊戴方式添增份量感,閃耀璀璨鑽石光芒。

Hearts On Fire以完美車工鑽石結合旗下最受歡迎的單鑽設計,詮釋LU系列的純淨晨露,演繹最完美的LUV U愛意。系列珠寶採用全新的鑲嵌工藝製作,有機流線的底托輪廓搭配鏤空細節,顯得整體線條更為柔和之外,還能讓鑽石從冠部、側身與底部擷取光線,閃耀鑽石最極致的閃耀光芒。

LU系列共分為日常款與奢華款兩種設計。率先於1月上市的日常款,設計便於為日常穿搭增添瑰麗光彩,包括項鍊、耳環與戒指等不同珠寶,項鍊鍊墜造型如露水點綴鎖骨間,耳環則提供不對稱設計的耳釦和直立式設計的耳釘兩種設計,後者更提供30分與50分兩個主鑽大小可選;兩款戒指中,一款將露水線條融入戒身,另一款則採用開放式的設計。