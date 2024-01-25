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GIORGIO ARMANI春夏高訂 讓東方與西方在巴黎相遇了！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2024春夏系列，巴黎的東京宮如期曝光了，吸引許多名人到場支持。圖／摘自GIORGIO ARMANI官網
GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2024春夏系列，巴黎的東京宮如期曝光了，吸引許多名人到場支持。圖／摘自GIORGIO ARMANI官網

高級訂製服大秀之後，身穿靛藍色天鵝絨夾克的Giorgio Armani先生緩步來到台上，接受現場600多位賓客起身為他鼓掌致意。而這位高級時裝大師，也繳出了這季他認為最符合時代意義的作品，那就是擁抱東、西方文化，並可跨越不同的年齡、國籍和生活方式。

雖然義大利國寶級設計師Giorgio Armani先生在2023年接受媒體採訪時曾提到，對於是否繼續在巴黎發表高級訂製服系列（PRIVÉ）持保留態度，原因在於他認為家鄉的米蘭，既有好場地，同時也不需要耗費大批人力，更暗指巴黎高級訂製服的市場越來越惡劣。不過最終，GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2024春夏系列，還是在巴黎的東京宮如期曝光了。吸引葛妮絲派特洛、葛倫克蘿絲和茱麗葉畢諾許等名人到場支持。

今年89歲的Giorgio Armani先生，再次從他摯愛的東方文化中取材，融入西式服裝的剪裁與處理技巧，完成了或許在今年3月奧斯卡頒獎典禮上，就能看到的精緻美麗服裝。在GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2024春夏系列中，不難看出傳統中式服裝的輪廓，變成了烏干紗材質外套或是短袖套裝的夾克，特別是那著名的立領設計，幾乎不曾缺席過。而和服樣式的蕾絲刺繡罩袍，有著細膩亮片滾邊，凸顯個性；甚至和服腰帶，也轉化成短上衣，作為層疊搭配的內著。更不用說，印度紗麗樣式的華麗珠飾、串珠刺繡，貫穿了整個系列。

LVMH集團太子妃（右）也是超模的Natalia Vodianova現身GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2024春夏系列發表會。圖／摘自GIORGIO ARMANI官網
LVMH集團太子妃（右）也是超模的Natalia Vodianova現身GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2024春夏系列發表會。圖／摘自GIORGIO ARMANI官網

對於不同文化和探索遙遠世界的想法，Giorgio Armani先生總是保持開放態度，所以他把將輕盈的蕾絲夾克與混搭雪紡紗製成不對稱裙子，用來傳達過去曾造訪峇里島時的感受。而地中海上卡布里島蔚藍的水天一色，則成為暈染緞面材質與模特兒眼妝的主色調。而如同液態金屬流動的高科技面料，被製作成哈倫褲（harem pants）及平口禮服的裙裝，則是這一季的亮點之一，兼有傳統與創新的品味。

葛妮絲派特洛（中）現身GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2024春夏系列發表會。圖／摘自GIORGIO ARMANI官網
葛妮絲派特洛（中）現身GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2024春夏系列發表會。圖／摘自GIORGIO ARMANI官網

茱麗葉畢諾許（中）現身GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2024春夏系列發表會。圖／摘自GIORGIO ARMANI官網
茱麗葉畢諾許（中）現身GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2024春夏系列發表會。圖／摘自GIORGIO ARMANI官網

GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2024春夏系列，誇張的頭飾讓人感到有趣。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2024春夏系列，誇張的頭飾讓人感到有趣。圖／GIORGIO ARMANI提供

GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2024春夏系列，傳統中式服裝的輪廓，變成了烏干紗材質外套或是短袖套裝的夾克。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2024春夏系列，傳統中式服裝的輪廓，變成了烏干紗材質外套或是短袖套裝的夾克。圖／GIORGIO ARMANI提供

地中海上卡布里島蔚藍的水天一色，則成為GIORGIO ARMAN IPRIVÉ 2024春夏系列暈染紗質面料與模特兒眼妝的主色調。圖／GIORGIO ARMANI提供
地中海上卡布里島蔚藍的水天一色，則成為GIORGIO ARMAN IPRIVÉ 2024春夏系列暈染紗質面料與模特兒眼妝的主色調。圖／GIORGIO ARMANI提供

如同液態金屬流動的高科技面料，被製作成哈倫褲（harem pants），則是GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2024春夏系列的亮點之一，兼有傳統與創新的品味。圖／摘自GIORGIO ARMANI官網
如同液態金屬流動的高科技面料，被製作成哈倫褲（harem pants），則是GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2024春夏系列的亮點之一，兼有傳統與創新的品味。圖／摘自GIORGIO ARMANI官網

GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2024春夏系列，和服樣式的蕾絲刺繡罩袍，有著細膩亮片滾邊，凸顯個性。圖／摘自GIORGIO ARMANI官網
GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2024春夏系列，和服樣式的蕾絲刺繡罩袍，有著細膩亮片滾邊，凸顯個性。圖／摘自GIORGIO ARMANI官網

Armani 服裝 巴黎

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