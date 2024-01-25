GIORGIO ARMANI春夏高訂 讓東方與西方在巴黎相遇了！
高級訂製服大秀之後，身穿靛藍色天鵝絨夾克的Giorgio Armani先生緩步來到台上，接受現場600多位賓客起身為他鼓掌致意。而這位高級時裝大師，也繳出了這季他認為最符合時代意義的作品，那就是擁抱東、西方文化，並可跨越不同的年齡、國籍和生活方式。
雖然義大利國寶級設計師Giorgio Armani先生在2023年接受媒體採訪時曾提到，對於是否繼續在巴黎發表高級訂製服系列（PRIVÉ）持保留態度，原因在於他認為家鄉的米蘭，既有好場地，同時也不需要耗費大批人力，更暗指巴黎高級訂製服的市場越來越惡劣。不過最終，GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2024春夏系列，還是在巴黎的東京宮如期曝光了。吸引葛妮絲派特洛、葛倫克蘿絲和茱麗葉畢諾許等名人到場支持。
今年89歲的Giorgio Armani先生，再次從他摯愛的東方文化中取材，融入西式服裝的剪裁與處理技巧，完成了或許在今年3月奧斯卡頒獎典禮上，就能看到的精緻美麗服裝。在GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2024春夏系列中，不難看出傳統中式服裝的輪廓，變成了烏干紗材質外套或是短袖套裝的夾克，特別是那著名的立領設計，幾乎不曾缺席過。而和服樣式的蕾絲刺繡罩袍，有著細膩亮片滾邊，凸顯個性；甚至和服腰帶，也轉化成短上衣，作為層疊搭配的內著。更不用說，印度紗麗樣式的華麗珠飾、串珠刺繡，貫穿了整個系列。
對於不同文化和探索遙遠世界的想法，Giorgio Armani先生總是保持開放態度，所以他把將輕盈的蕾絲夾克與混搭雪紡紗製成不對稱裙子，用來傳達過去曾造訪峇里島時的感受。而地中海上卡布里島蔚藍的水天一色，則成為暈染緞面材質與模特兒眼妝的主色調。而如同液態金屬流動的高科技面料，被製作成哈倫褲（harem pants）及平口禮服的裙裝，則是這一季的亮點之一，兼有傳統與創新的品味。
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