過年買精品必看！遠百加碼滿萬就送 一線精品都適用

過年檔期是百貨一年中僅次於周年慶，更是與母親節業績相當，是一年三大檔期之一。擔心過年出國潮，以及為了在一年之初搶下好彩頭，遠東百貨今年春節檔期除了全館回饋外，特別針對精品大店額外加碼「滿1萬送500」、「滿1萬送800」，各大國際精品都適用，是過年檔期少有的優惠，可說是下了一劑優惠猛藥，就是要把客人的錢留在自家百貨消費。

2023年對百貨可說是疫後復甦年，遠百2023業績來到628億再創新高。看待2024年展開，遠百營運長林彰豐表示，去年國人報復性消費，百貨業績基期高，今年過年假期較去年短，可能部分民眾也會往國外跑，過年是一年三大檔期之一，過年業績好不好，攸關年度表現，於是要做最壞的打算，做最好的準備。今年過年檔期特別攜手10大發卡銀行，針對「精品」額外加碼，且回饋拉長至12天，希望為2024年業績衝出一個好的開始。

遠百特別針對旗下精品大店，2月7日起至2月18日於台中大遠百、信義A13，只要持10大銀行信用卡分6期消費滿1萬送500元；板橋大遠百、遠百竹北則是滿1萬送800元，每卡最高回饋上限20萬。各店一樓精品幾乎全面適用回饋，領完年終想買精品犒賞自己，可把握這波難得回饋。

遠百店王台中大遠百，精品門神香奈兒將擴大至兩層樓，將引將全系列品項包括高級珠寶，預計開幕時程落在3月，另外一大門神愛馬仕也有擴大計畫，預計年中動工。