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過年買精品必看！遠百加碼滿萬就送 一線精品都適用

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠百今年過年檔期特別針對板橋大遠百、信義A13、台中大遠百、竹北遠百等四大精品大店，推出精品「滿1萬送500」、「滿1萬送800」加碼優惠，要為2024年衝出一波好業績。記者江佩君／攝影
遠百今年過年檔期特別針對板橋大遠百、信義A13、台中大遠百、竹北遠百等四大精品大店，推出精品「滿1萬送500」、「滿1萬送800」加碼優惠，要為2024年衝出一波好業績。記者江佩君／攝影

過年檔期是百貨一年中僅次於周年慶，更是與母親節業績相當，是一年三大檔期之一。擔心過年出國潮，以及為了在一年之初搶下好彩頭，遠東百貨今年春節檔期除了全館回饋外，特別針對精品大店額外加碼「滿1萬送500」、「滿1萬送800」，各大國際精品都適用，是過年檔期少有的優惠，可說是下了一劑優惠猛藥，就是要把客人的錢留在自家百貨消費。

2023年對百貨可說是疫後復甦年，遠百2023業績來到628億再創新高。看待2024年展開，遠百營運長林彰豐表示，去年國人報復性消費，百貨業績基期高，今年過年假期較去年短，可能部分民眾也會往國外跑，過年是一年三大檔期之一，過年業績好不好，攸關年度表現，於是要做最壞的打算，做最好的準備。今年過年檔期特別攜手10大發卡銀行，針對「精品」額外加碼，且回饋拉長至12天，希望為2024年業績衝出一個好的開始。

遠百特別針對旗下精品大店，2月7日起至2月18日於台中大遠百、信義A13，只要持10大銀行信用卡分6期消費滿1萬送500元；板橋大遠百、遠百竹北則是滿1萬送800元，每卡最高回饋上限20萬。各店一樓精品幾乎全面適用回饋，領完年終想買精品犒賞自己，可把握這波難得回饋。

遠百店王台中大遠百，精品門神香奈兒將擴大至兩層樓，將引將全系列品項包括高級珠寶，預計開幕時程落在3月，另外一大門神愛馬仕也有擴大計畫，預計年中動工。

此外，全台遠百2月7日起至2月21日展開春節檔期，百貨服飾當日累計5,000元送250元，高消費另有加碼，當日累計滿3萬元加送300元。遠百App會員單筆5,000元再加贈250元。保健器材單筆5,000元送500元、大家電單筆1萬元送1,000元，HAPPYGO Pay獨享全館單日單筆刷5,000元送200元。新竹大遠百另有針對App會員獨家加碼。檔期間持指定銀行全館單筆滿額可享分期零利率，還有分期加碼禮。

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