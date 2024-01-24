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「神仙姐姐」劉亦菲、「最美皇后」秦嵐都愛這一手！甜美又浪漫搭出好氣質

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
有著「神仙姐姐」封號的中國女星劉亦菲（左）、「最美皇后」秦嵐近期詮釋起天梭表的Bellissima系列腕表，凸顯甜美、優雅又浪漫的氛圍。圖／摘自微博
有著「神仙姐姐」封號的中國女星劉亦菲（左）、「最美皇后」秦嵐近期詮釋起天梭表的Bellissima系列腕表，凸顯甜美、優雅又浪漫的氛圍。圖／摘自微博

會配戴腕表的人，除了習慣藉手表得知時間，更多時候還是整體造型的一部分，對外傳達個性與品味。所以像是有著「神仙姐姐」封號的中國女星劉亦菲、「最美皇后」秦嵐、香港Twins的蔡卓妍與鍾欣潼，在近期都詮釋起天梭表（TISSOT）的Bellissima系列腕表，帶出甜美、優雅又浪漫的氛圍。

靈感源自羅馬建築的Bellissima腕表，系列名稱就是義大利文的「美麗女人」之意，來襯托劉亦菲、秦嵐或是蔡卓妍與鍾欣潼，不同世代與風格的女星再適合不過了。圓潤鵝蛋線條就是Bellissima腕表外型最大特色之一，搭配表盤上扭索飾紋與羅馬數字時標，以及點綴於表冠上的陶瓷凸圓形寶石，更能展現出出女性低調甜美的浪漫丰采。除了經典五節式金屬鍊帶、皮革表帶款外，另推出時尚皮革雙圈款，能夠滿足不同個性的人配戴使用。

中國女星劉亦菲詮釋天梭表的Bellissima系列腕表。圖／摘自微博
中國女星劉亦菲詮釋天梭表的Bellissima系列腕表。圖／摘自微博

除了Bellissima系列女表之外，以天梭表總部所在地來命名的Le Locle表款在推出後，就成為了品牌最傳統、最經典的象徵，更是常年熱銷款式之一。於是天梭表在Le Locle系列誕生20周年時推出紀念套組，透過拋光頂面和垂直拉絲側面延續傳統外觀，降低光澤度，卻能突顯細節十足的表盤設計。特別的是表耳與表殼連接的地方經過細膩處理讓角度更明確，加強整只腕表的精緻度。而且無論是39毫米或是29毫米尺寸的款式，機芯都配備Nivachron™️合金游絲，內外兼美；且隨附一條精鋼表鍊與皮革錶帶，加上快拆表帶設計，可形塑不同風格。

中國女星秦嵐詮釋天梭表的Bellissima系列腕表。圖／摘自微博
中國女星秦嵐詮釋天梭表的Bellissima系列腕表。圖／摘自微博

香港Twins的蔡卓妍（左）與鍾欣潼（右）詮釋天梭表的Bellissima系列腕表。圖／摘自微博
香港Twins的蔡卓妍（左）與鍾欣潼（右）詮釋天梭表的Bellissima系列腕表。圖／摘自微博

天梭表Le Locle系列自動上鍊腕表20周年紀念套組，表徑29毫米，搭配鑽石時標，約26,200元。圖／TISSOT提供
天梭表Le Locle系列自動上鍊腕表20周年紀念套組，表徑29毫米，搭配鑽石時標，約26,200元。圖／TISSOT提供

天梭表Bellissima系列石英腕表，精鋼表殼，12,700元。圖／TISSOT提供
天梭表Bellissima系列石英腕表，精鋼表殼，12,700元。圖／TISSOT提供

天梭表Bellissima系列自動上鍊腕表，玫瑰金PVD鍍層精鋼表殼與表鍊，26,900元。圖／TISSOT提供
天梭表Bellissima系列自動上鍊腕表，玫瑰金PVD鍍層精鋼表殼與表鍊，26,900元。圖／TISSOT提供

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