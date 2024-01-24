史上最省電！Panasonic UX旗艦空調再進化 24小時防霉監控還加入銀離子

今年46歲侯佩岑舉手投足都是焦點，近期她就在社群平台上分享冬季最夯的灰色系穿搭（All Grey）看起來簡約卻一點都不簡單。特別是配搭了Valextra的Milano包款，整體色調和諧，襯托出侯佩岑的溫柔、優雅氣質。

2024-01-24 15:58