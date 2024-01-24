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史上最省電！Panasonic UX旗艦空調再進化 24小時防霉監控還加入銀離子

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Panasonic推出全新UX頂級旗艦家用空調系列，打造史上最省電的家用空調。記者吳致碩／攝影
Panasonic推出全新UX頂級旗艦家用空調系列，打造史上最省電的家用空調。記者吳致碩／攝影

在全球零碳轉型趨勢下，Panasonic宣布推出全新UX頂級旗艦家用空調系列，打造史上最省電的家用空調，讓消費者使用最少的電力，享受最舒適的溫度。而面對2030全事業碳中和目標，Panasonic更以節能、創能、儲能、能源管理4大面向進行努力，積極展開實際行動，發展再生能源、智慧節能家電以及儲電設備不遺餘力，並預告將於4月起開始在中和工廠推動淨零碳排能源實證，進行低碳運轉，持續朝RE100綠色工廠邁進。

全新外觀的UX系列家用空調，搭載AI控頻制御系統，透過最新速冷科技，除了能夠有效達到舒適的冷房效果，省電效率更是超越2025年國家新一級能效標準168%。此外，用電量還能可視化，透過Panasonic智慧健康家電App還可隨時查看用電及碳排量，透過APP中AI智慧定位還可設定空調自動開關機，再也不怕出門忘記關冷氣

UX旗艦系列新品採用日本最新的100倍nanoe科技，每秒可釋放48兆氫氧離子，快速抑制室內空氣中的有害物質，對於機體潔淨更是全方位考量，除了關機時送風運轉並釋放nanoe，達到乾燥防霉效果之外，還有業界首創的24小時防霉監控機能，待機時主動偵測濕度並釋放nanoe，保持機內乾燥，避免黴菌滋生及異味產生，今年更新增銀離子抗菌劑，經SGS測試，抑菌率高達99.9%，升級「開機全室淨化、關機全機防霉」最佳效果。Panasonic更提出IAQ室內空氣品質解決方案，以「溫度、濕度、潔淨度、抑菌、除臭、含氧量」6項空氣指標持續檢視室內空氣狀況並對應，為用戶守護美好呼吸。

Panasonic推出全新UX頂級旗艦家用空調系列，打造史上最省電的家用空調。記者吳致碩／攝影
Panasonic推出全新UX頂級旗艦家用空調系列，打造史上最省電的家用空調。記者吳致碩／攝影
Panasonic全新UX頂級旗艦家用空調系列持續進化，省電、智慧又抗菌防霉。記者吳致碩／攝影
Panasonic全新UX頂級旗艦家用空調系列持續進化，省電、智慧又抗菌防霉。記者吳致碩／攝影
Panasonic空調搭載業界首創24小時防霉監控機能，今年更新增銀離子抗菌劑，達成開機全室淨化、關機全機防霉。記者吳致碩／攝影
Panasonic空調搭載業界首創24小時防霉監控機能，今年更新增銀離子抗菌劑，達成開機全室淨化、關機全機防霉。記者吳致碩／攝影
Panasonic更提出IAQ室內空氣品質解決方案，以「溫度、濕度、潔淨度、抑菌、除臭、含氧量」6項空氣指標持續檢視室內空氣狀況並對應，為用戶守護美好呼吸。記者吳致碩／攝影
Panasonic更提出IAQ室內空氣品質解決方案，以「溫度、濕度、潔淨度、抑菌、除臭、含氧量」6項空氣指標持續檢視室內空氣狀況並對應，為用戶守護美好呼吸。記者吳致碩／攝影
Panasonic以節能、創能、儲能、能源管理4大面向進行努力，持續朝RE100綠色工廠邁進。記者吳致碩／攝影
Panasonic以節能、創能、儲能、能源管理4大面向進行努力，持續朝RE100綠色工廠邁進。記者吳致碩／攝影
Panasonic提出IAQ室內空氣品質解決方案，以「溫度、濕度、潔淨度、抑菌、除臭、含氧量」6項空氣指標持續檢視室內空氣狀況並對應，為用戶守護美好呼吸。記者吳致碩／攝影
Panasonic提出IAQ室內空氣品質解決方案，以「溫度、濕度、潔淨度、抑菌、除臭、含氧量」6項空氣指標持續檢視室內空氣狀況並對應，為用戶守護美好呼吸。記者吳致碩／攝影
透過Panasonic智慧健康家電App可隨時查看家中電器用電及碳排量。記者吳致碩／攝影
透過Panasonic智慧健康家電App可隨時查看家中電器用電及碳排量。記者吳致碩／攝影
透過Panasonic智慧健康家電App可隨時查看家中電器用電及碳排量。記者吳致碩／攝影
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省電 冷氣 黴菌

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