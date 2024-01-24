十多年不間斷 NET今封館讓400家扶兒挑新衣過年 童：我長大想回饋社會

「新年到，穿新衣」是農曆春節習俗，但對家扶的孩子來說，買新衣卻是一件奢侈的事。台灣本土品牌的NET，10多年來堅持在寒冬中送暖，今天NET忠孝旗艦店特別封館兩小時，並捐贈80萬元購衣提貨券，讓家扶的孩子開心選購新衣物、新鞋子。國小六年級的小鄭說，去年為自己挑了一件上衣，今年想買帽Ｔ。

台北家扶中心表示，NET購衣活動是家扶親子一年中最期待的活動，今年報名踴躍更勝往年，趁著進來天冷，家長都想帶著孩子一起逛街，不但節省一筆開銷，也實現了孩子們購買新衣的願望。

台北家扶說，NET每年提供台北家扶愛心提貨券的善舉已有10多年之久，累積捐款破千萬，今年再次捐贈80萬元提貨券，家扶400名兒少每人2000元額度，近年更加碼贈送1歲以下幼兒，每人1萬元提貨券買新衣。

仔仔的媽媽一人帶大三個孩子，最小的兒子仔仔今年6歲，興奮地在門市裡穿梭，想讓媽媽為他挑一雙新鞋。小六的小鄭則沉穩地挑著衣服，去年在ＮET買的上衣，今天剛好穿在身上保暖，小鄭說，還想買一件帽Ｔ，他很感謝能有一個自己挑衣服的機會，也因為受到很多幫助，他希望長大後也能回饋社會。