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新飯店住一晚僅千元！小鹿文娛插旗府城 試營優惠中

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「路徒行旅台南成大館」試營運期間雙人房每晚僅千元。圖/小鹿文娛提供
「路徒行旅台南成大館」試營運期間雙人房每晚僅千元。圖/小鹿文娛提供

「小鹿文娛」旅宿集團於台南的新據點登場。「路徒行旅 台南成大館」即起開放試營運，同步祭出超低價優惠，雙人房平日每晚千元起即可入住。試營運優惠期至2/28。

今年台南適逢建城400年，同時入榜CNN「2024年最值得造訪的全球24個地點」之一，也是台灣唯一入榜城市。加上「台灣燈會」睽違16年後再度回歸台南舉辦，並獲選為「全球2024年4大亮點活動」。諸多造訪因素，以及擁有牛肉湯、蚵仔煎等特色魅力小吃，今年台南之旅想必熱鬧而精彩。

「路徒行旅 台南成大館」位於成功大學旁，從台南車站後站步行約10分鐘可達，距離台南各大知名景點如赤崁樓、台南孔廟、神農街、花園夜市、大東夜市、林百貨等，車程約10分鐘，交通便利。旅店主打溫潤的木質調，巧妙融合傳統文化與現代感，以「台江內海」多條河流交匯、候鳥遷徙駐留的意象，延伸出於此短暫休憩、再次啟航冒險旅程的想法。

「路徒行旅 台南成大館」採光絕佳，全館有6種房型，皆採木質為主軸的簡約設計，打造溫暖舒適的氛圍。

此外，小鹿文娛表示，凡春節期間入住旗下旅宿將贈送限量款春聯，款式共有 4種，其中一款以 「鹿」結合「龍年」元素，取自台語諧音「全部更好」的意涵，設計出「龍中鹿賀」春聯，以有趣的祝福語祝賀旅客龍年好運。限量款春聯數量有限，送完為止。

路徒行旅台南成大館

官網：https://www.roadershotelchengda.com/

地址：台南市北區前鋒路318號

電話：06-2096988

小鹿文娛限量款春聯「龍中鹿賀」，取自台語諧音「全部更好」之意。圖/小鹿文娛提供
小鹿文娛限量款春聯「龍中鹿賀」，取自台語諧音「全部更好」之意。圖/小鹿文娛提供
經濟雙人房設計簡約，是經濟出遊的好選擇。圖/小鹿文娛提供
經濟雙人房設計簡約，是經濟出遊的好選擇。圖/小鹿文娛提供
家庭四人房寬敞空間。圖/小鹿文娛提供
家庭四人房寬敞空間。圖/小鹿文娛提供

台南 成大

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