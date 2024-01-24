遠雄廣場迎龍年 「龍的傳說」恐龍特展震撼登場 免費參觀

農曆年的龍年即將到來，新北市汐止區遠雄廣場應景推出「龍的傳說 恐龍特展」，1樓星巴克入口處有隻10公尺高的暴龍，相當吸睛。3樓VIP LOUNGE旁的「遠古巨獸 龍的傳說」特展，開放免費入場參觀，另有闖關冒險集章換專屬恐龍好禮活動，家長可帶小朋友參加，成為恐龍探險家。

遠雄廣場表示，「龍的傳說 恐龍特展」展出到2月14日（大年初五），歡迎民眾前往廣場休閒消費時，也可參加穿越時空的奇幻旅程，一同踏入遠古時代，感受龍的傳說。廣場內精心設計6大必看焦點，希望帶給民眾新奇體驗。

在遠雄廣場1樓的星巴克入口處，有1隻10公尺高的暴龍，牠是遠古時代的霸主，除能擺動身體，發出逼真吼叫聲。站在龐大生物的身旁，不僅是震撼的視覺盛宴，也是與古老生物近距離接觸的難得機會。

3樓免費參觀的「遠古巨獸 龍的傳說」特展，布置巨大的化石、原始叢林，帶領參觀民眾近距離感受侏羅紀時期的巨獸，現場還有腕龍、暴龍、三角龍、副櫛龍，讓民眾宛如展開一場充滿生命力的奇妙旅程。

遠雄廣場預期許多家長會帶小朋友參參觀，因此也有提供 投幣騎乘的坐騎恐龍，讓小朋水享受坐騎恐龍的快感，並融入恐龍世界成為角，展開一段歡樂冒險，建立獨特且難以忘懷的連結。