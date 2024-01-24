快訊

獨／立院龍頭之戰 知情人士曝：柯文哲將挺韓國瑜當院長

瑞典加入北約只差一步！土耳其批准申請 只等匈牙利同意

遭賀瓏夜夜秀來賓諷「造勢工具」 罕病律師陳俊翰：對方不了解民主

遠雄廣場迎龍年 「龍的傳說」恐龍特展震撼登場 免費參觀

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止區遠雄廣場舉辦「龍的傳說 恐龍特展」迎接龍年，開放民眾免費參觀，並可參加周邊活動。圖／汐止遠雄廣場提供
新北市汐止區遠雄廣場舉辦「龍的傳說 恐龍特展」迎接龍年，開放民眾免費參觀，並可參加周邊活動。圖／汐止遠雄廣場提供

農曆年的龍年即將到來，新北市汐止區遠雄廣場應景推出「龍的傳說 恐龍特展」，1樓星巴克入口處有隻10公尺高的暴龍，相當吸睛。3樓VIP LOUNGE旁的「遠古巨獸 龍的傳說」特展，開放免費入場參觀，另有闖關冒險集章換專屬恐龍好禮活動，家長可帶小朋友參加，成為恐龍探險家。

遠雄廣場表示，「龍的傳說 恐龍特展」展出到2月14日（大年初五），歡迎民眾前往廣場休閒消費時，也可參加穿越時空的奇幻旅程，一同踏入遠古時代，感受龍的傳說。廣場內精心設計6大必看焦點，希望帶給民眾新奇體驗。

在遠雄廣場1樓的星巴克入口處，有1隻10公尺高的暴龍，牠是遠古時代的霸主，除能擺動身體，發出逼真吼叫聲。站在龐大生物的身旁，不僅是震撼的視覺盛宴，也是與古老生物近距離接觸的難得機會。

3樓免費參觀的「遠古巨獸 龍的傳說」特展，布置巨大的化石、原始叢林，帶領參觀民眾近距離感受侏羅紀時期的巨獸，現場還有腕龍、暴龍、三角龍、副櫛龍，讓民眾宛如展開一場充滿生命力的奇妙旅程。

遠雄廣場預期許多家長會帶小朋友參參觀，因此也有提供 投幣騎乘的坐騎恐龍，讓小朋水享受坐騎恐龍的快感，並融入恐龍世界成為角，展開一段歡樂冒險，建立獨特且難以忘懷的連結。

民眾也可在遠雄廣場1樓、2樓、3樓找到可愛的恐龍夥伴，再用手機掃描Qrcode集章。集章成功後可到3樓贈獎處，換取獨家設計的精美恐龍好禮。特展展區旁邊也有恐龍周邊商品快閃店，商品非常多樣化，有挖寶工具、恐龍模型和各種化石等，還有全台唯一的現剖雷公蛋，等待民眾去挖寶。相關訊息可上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。

新北市汐止區遠雄廣場舉辦「龍的傳說 恐龍特展」迎接龍年，開放民眾免費參觀，並可參加周邊活動。圖／汐止遠雄廣場提供
新北市汐止區遠雄廣場舉辦「龍的傳說 恐龍特展」迎接龍年，開放民眾免費參觀，並可參加周邊活動。圖／汐止遠雄廣場提供
新北市汐止區遠雄廣場舉辦「龍的傳說 恐龍特展」迎接龍年，開放民眾免費參觀，並可參加周邊活動。圖／汐止遠雄廣場提供
新北市汐止區遠雄廣場舉辦「龍的傳說 恐龍特展」迎接龍年，開放民眾免費參觀，並可參加周邊活動。圖／汐止遠雄廣場提供
新北市汐止區遠雄廣場舉辦「龍的傳說 恐龍特展」迎接龍年，開放民眾免費參觀，並可參加周邊活動。圖／汐止遠雄廣場提供
新北市汐止區遠雄廣場舉辦「龍的傳說 恐龍特展」迎接龍年，開放民眾免費參觀，並可參加周邊活動。圖／汐止遠雄廣場提供
新北市汐止區遠雄廣場舉辦「龍的傳說 恐龍特展」迎接龍年，開放民眾免費參觀，並可參加周邊活動。圖／汐止遠雄廣場提供
新北市汐止區遠雄廣場舉辦「龍的傳說 恐龍特展」迎接龍年，開放民眾免費參觀，並可參加周邊活動。圖／汐止遠雄廣場提供
新北市汐止區遠雄廣場舉辦「龍的傳說 恐龍特展」迎接龍年，開放民眾免費參觀，並可參加周邊活動。圖／汐止遠雄廣場提供
新北市汐止區遠雄廣場舉辦「龍的傳說 恐龍特展」迎接龍年，開放民眾免費參觀，並可參加周邊活動。圖／汐止遠雄廣場提供
新北市汐止區遠雄廣場舉辦「龍的傳說 恐龍特展」迎接龍年，開放民眾免費參觀，並可參加周邊活動。圖／汐止遠雄廣場提供
新北市汐止區遠雄廣場舉辦「龍的傳說 恐龍特展」迎接龍年，開放民眾免費參觀，並可參加周邊活動。圖／汐止遠雄廣場提供

恐龍

延伸閱讀

誰還用原價喝！星巴克「多種優惠點法」喝到2月中 經典3飲品買一送一、第二杯半價統統有

一起在新年「裝」可愛！Q版恐龍化身後背包賣萌

這隻恐龍有夠萌！家樂福攜手韓國超夯ＭININIGUMAN推7款加價購 超Q手機架一定要入手

龍年遊「龍」主題公園 新北八里、鶯歌體驗尋龍記

相關新聞

萬事興「龍」！FERRAGAMO限定系列 花開富貴 龍紋飛騰

農曆新年將至，在華人的傳統文化中，龍—是不可忽視的神聖象徵，代表著吉祥和力量。因應2024年為農曆甲辰龍年，FERRAG...

十多年不間斷 NET今封館讓400家扶兒挑新衣過年 童：我長大想回饋社會

「新年到，穿新衣」是農曆春節習俗，但對家扶的孩子來說，買新衣卻是一件奢侈的事。台灣本土品牌的NET，10多年來堅持在寒冬...

收到邀函吃住全免！御盟集團封館籌賓 2天1夜盡享奢華

高雄晶英國際行館11月5日當天，全館147間客房全數僅接待受邀貴賓！這場盛大的封館歡慶活動，為慶祝御盟集團28周年，價值...

新飯店住一晚僅千元！小鹿文娛插旗府城 試營優惠中

「小鹿文娛」旅宿集團於台南的新據點登場。「路徒行旅 台南成大館」即起開放試營運，同步祭出超低價優惠，雙人房平日每晚千元起...

摩斯高鐵桃園店變「航海王主題店」！3款聯名拍貼可玩

「摩斯漢堡」自1月起，即攜手人氣動漫「航海王」，推出聯名點心盒、週邊產品，並且打造聯名主題店。即日起，摩斯高鐵桃園店也將...

屬龍、姓名有「龍」或「鳳」 星飯店自助餐5折吃到飽！

快拿出身分證，只要生肖屬龍、或者姓名裡有「龍」或「鳳」字，到台北凱達大飯店百宴自助餐廳，可享半價優惠，折扣後，平日午晚餐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。