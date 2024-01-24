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戀愛求生欲超強應援 王品集團4大西餐品牌送浪漫驚喜

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
最有戀愛感的「夏慕尼」同為壽星提供專屬蛋糕，現場為顧客拍照並製作品牌相框卡片留念。圖／王品集團提供
最有戀愛感的「夏慕尼」同為壽星提供專屬蛋糕，現場為顧客拍照並製作品牌相框卡片留念。圖／王品集團提供

快展現你的「戀愛求生欲」，及早為重要的另一半規劃慶生或紀念日。王品集團旗下4大西餐品牌「王品牛排」、「THE WANG」、「西堤牛排」、「夏慕尼」不僅有當月壽星專屬優惠，餐後還提供「最佳驚喜」，「王品牛排」現做「相片拿鐵」，「西堤牛排」、「夏慕尼」提供特製「畫盤蛋糕」，慶祝體驗再升級。

王品集團4大西餐品牌「王品牛排」、「THE WANG」、「西堤牛排」、「夏慕尼」透過「王品瘋美食」APP發送每月壽星優惠，再貼心準備「隱藏驚喜」，只要預約到店慶生、過紀念日，「王品牛排」將現場為顧客拍攝美照，烙印在特調拿鐵的奶泡上，成就獨一無二的「相片拿鐵」，壽星加碼獻上生日蛋糕，還可將品牌「專屬相框卡」帶回家。

台中約會指標「THE WANG」，慶生推薦品嚐「乾式熟成28天美國PRIME等級丁骨牛排」兩種牛排奢華口感，喜愛外酥內嫩的最高級滋味，也有來自日本鹿兒島的「日本A5和牛肋眼」以及「日本A5和牛菲力」，搭配冬季限定「草莓牛奶巧克力鍋」，餐後壽星獨享精緻巧克力慶生蛋糕，收穫最佳儀式感。

「西堤牛排」為壽星熱情慶生，餐後再送上品牌畫盤蛋糕。即日起至2月29日，平日到店消費2客經典套餐，並出示官網活動畫面，還可為壽星主餐免費升級「重磅肉肉控鐵板牛排」，肉量加倍大滿足。

最有戀愛感的「夏慕尼」，同為壽星提供專屬蛋糕，現場為顧客拍照並製作品牌相框卡片留念，即日起至1月31日，平日到店消費2客套餐，出示官網指定活動畫面，款待價值880元的「海洋鮑貝」2份。

鐵板燒「hot 7」提供不同體驗，壽星到店用餐，即加菜「海鮮大阪燒」1份。此外，即日起到2月18日期間，不限平假日，到店消費1客套餐還可試手氣抽「好運籤」1次，有機會獲得「春川辣炒雞腿排」、「薑燒雪花牛」、「韓式辣炒魷魚」、「蒜香鮮蝦」等美味主餐兌換券，於3月31日前到店用餐加菜。以上所有活動詳情以各品牌官網說明為準。

「西堤牛排」即日起至2月29日，平日到店消費2客經典套餐，並出示官網活動畫面，可為主餐升級「重磅肉肉控鐵板牛排」。圖／王品集團提供
「西堤牛排」即日起至2月29日，平日到店消費2客經典套餐，並出示官網活動畫面，可為主餐升級「重磅肉肉控鐵板牛排」。圖／王品集團提供
鐵板燒「hot 7」即日起到2月18日，不限平假日，到店消費1客套餐抽「好運籤」1次，有機會獲得「春川辣炒雞腿排」等好菜。圖／王品集團提供
鐵板燒「hot 7」即日起到2月18日，不限平假日，到店消費1客套餐抽「好運籤」1次，有機會獲得「春川辣炒雞腿排」等好菜。圖／王品集團提供
THE WANG為壽星準備精緻巧克力慶生蛋糕，收穫最佳儀式感。圖／王品集團提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
THE WANG為壽星準備精緻巧克力慶生蛋糕，收穫最佳儀式感。圖／王品集團提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「王品牛排」現場為顧客拍照，烙印在特調拿鐵的奶泡上，成就獨一無二的「相片拿鐵」。圖／王品集團提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「王品牛排」現場為顧客拍照，烙印在特調拿鐵的奶泡上，成就獨一無二的「相片拿鐵」。圖／王品集團提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

牛排 西堤

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