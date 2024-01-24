寒流發威梅嶺梅花盛開 假日免費按駁車延至大年初五

寒流發威，台南市楠西梅嶺梅花更加盛開，台南市交通局假日接駁服務延長實施至農曆春節假期，2月起逢假日開行台灣好行「梅嶺線」（原綠22線），從玉井轉運站出發，首月免費搭乘，民眾可多利用公共運輸。

交通局表示，楠西梅嶺地區賞梅觀光盛事，交通局從1月起提供「芒果農創玫瑰綠柏園」接至梅嶺二層坪接駁服務也加碼實施，自本周末（1月27日）起再延長持續至農曆春節期間，逢假日（2月8日小年夜、2月9日除夕除外）於1月27、28日、2月3、4、10~14日等共9日，每日上午10時開始至下午4時行駛，並依現場人潮機動加開班次。

交通局長王銘德說，過去3周實施接駁以來，搭車人潮屢創新高，假日每日均有超過500人次搭乘，因楠西梅嶺梅花持續綻放，預期遊客持續增加，考量因梅嶺二層坪停車空間有限，將持續啟動假日接駁服務至農曆春節，呼籲自行開車民眾倘山區停車位已滿或道路交管時，可將車輛停放於「芒果農創玫瑰綠柏園」（位於台3線旁）搭乘免費接駁車上山。

王銘德指出，除梅嶺接駁車外，梅嶺地區將自2月起逢假日開行台灣好行「梅嶺線」（原綠22線），從玉井轉運站出發，首月免費搭乘，遊客們除可大啖土雞餐，也可再結合玉井轉運站出發的小黃公車及大台南公車路線，轉乘前往楠西龜丹泡溫泉或楠西區周邊景點如曾文水庫或玄空法寺等遊玩一整天。