寒流限定12天！ 台鐵「韓式炸雞拌飯人參排骨湯」明開賣

台鐵便當經典口味滷排骨、滷蛋深植人心，台鐵公司附業營運處台北餐旅分處（原台北鐵路餐廳）趁著寒流來襲，首次以便當加湯品的套餐組合，推出「韓式炸雞拌飯人參排骨湯」，1月25日至2月5日午餐限定開賣，每組嘗鮮價200元（原價250元）。

台鐵公司表示，此次由台北餐旅分處研製的期間限定「韓式炸雞套餐」，鮮嫩的雞腿肉炸至金黃酥脆，裹上獨門韓式甜辣醬，韓式炸雞讓人忍不住食指大動。配菜精選小章魚與韓國直輸的辣醬入料，搭配韓式泡菜、炒蛋及櫛瓜絲、紅蘿蔔絲、菠菜等時蔬，最後撒上些許海苔絲，人參排骨湯加入人參鬚、枸杞、紅棗熬煮，適合在天冷時進補食用。

台鐵公司指出，「韓式炸雞套餐」1月25日起在台北車站的台鐵便當台北2、3、4號店販售，午餐限定，原價250元、首次推出套餐嘗鮮價200元，刷「台灣Pay」再享購買8折優惠。