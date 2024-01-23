快訊

一手打造彩虹眷村…台中彩虹爺爺101歲 下午用餐後突然離世

竹市前文化局長錢康明去年遭去職 市府今宣布最新人事

不聽勸闖老虎園區秒後悔「雙手合十求饒」 男掙扎15分鐘遭咬脖慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台最迷你的誠品書店 落腳林懷民祖厝新港培桂堂

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
全台最迷你！嘉義「誠品書店新港培桂堂限定店」1月27日試營運，2月2日歡喜開幕。此為模擬示意圖。圖／誠品書店提供
全台最迷你！嘉義「誠品書店新港培桂堂限定店」1月27日試營運，2月2日歡喜開幕。此為模擬示意圖。圖／誠品書店提供

全台最迷你的誠品書店！誠品書店應新港文教基金會邀請，2024年新春將於嘉義縣定古蹟，亦是雲門舞集創辦人林懷民家族祖厝「培桂堂」旁，開展全台最迷你的誠品書店。「誠品書店新港培桂堂限定店」將於27日起試營運，2月2日正式開幕。這是誠品有史以來面積最小的店面，也是最卡哇伊的書店。

誠品生活表示，「誠品書店新港培桂堂限定店」將匯聚文學、藝術人文、地方創生、歷史與風俗信仰、飲食生活、自然、行旅等主題選書，以及培桂堂文創設計、新港在地特產等，在近10坪空間展現台灣精彩在地風貌。開幕期間並將帶來小王子主題特展與藝文活動，期待成為鄰里鄉親日常藝文生活好鄰居，也邀請各地民眾與觀光旅人感受嘉義新港豐沛文化底蘊和創意新生的活潑熱情。

新港培桂堂限定店開幕季推出「小王子特展」，臨街櫥窗小王子立像帥氣挺立，華文版之外，28種語言的譯本與立體繪本，琳瑯滿目地鋪滿這近十坪的空間，令人留連忘返。

誠品是應新港文教基金會的邀請，第一次在人口3萬的鄉鎮展店。過去30年來，新港四家書店接續成為參考書與文具店，然後關門。基金會期待誠品能夠為鄉民，特別是青少年，帶動讀書風氣，打開通往世界的窗口。

「小店舖大視野，站在新港看世界」誠品書店將以「新港・新生・新風景」為願景，以跨類選書，帶領讀者透過歷史、民俗、人物、自然、行旅等等文本，細數台灣萬千風貌；邀請名人擔任【生活家】推薦選書，並藉由生活選物，培桂堂文創品、在地特產，提供讀者豐富的閱讀和生活面向，同時透過延伸書籍、週邊文具禮品、多元講座及親子互動，讓在地居民與遊客，透過文字的力量一起遨遊在多元及豐富的場域裡。

從大興路的誠品書店，走4到5分鐘，就可到達新港兩個200多年歷史的廟宇：奉天宮與大興宮。右鄰是雲門舞集創辦人林懷民家族的祖厝，培桂堂。這個去年開幕的古蹟，一年間迎來將近七萬訪客，後院的星巴克更是經常爆滿。誠品左鄰的畫廊「妙妙學棠」收藏以貓咪為主題的藝術品，很受遊客歡迎。去年12月底，培桂堂後門，宮後街的林國治美術館正式開幕。新港文教基金會表示，相信誠品書店的加入，可以推動新港文創再生，強化老鎮的文化內涵。

誠品書店應新港文教基金會邀請，2024年新春將於嘉義縣定古蹟，亦是雲門舞集創辦人林懷民家族祖厝「培桂堂」旁，開展全台最迷你的誠品書店。圖為培桂堂庭院，也是林懷民童年時初次表演的舞台。記者陳宛茜／攝影
誠品書店應新港文教基金會邀請，2024年新春將於嘉義縣定古蹟，亦是雲門舞集創辦人林懷民家族祖厝「培桂堂」旁，開展全台最迷你的誠品書店。圖為培桂堂庭院，也是林懷民童年時初次表演的舞台。記者陳宛茜／攝影

誠品 文創 雲門舞集 林懷民 古蹟

延伸閱讀

1980年代台灣文化身分與美學策略 從林懷民及雲門舞集談起

接棒24小時書店！誠品松菸全新改裝 20日將試營運

赴北榮演講 林懷民分析東西方舞蹈曝雲門感動人心關鍵

站上世界的舞臺 林智偉

相關新聞

喝咖啡玩刮刮樂「抽特斯拉」！紅菓首創 用色票選咖啡

農曆新年將至，咖啡禮盒不僅送禮優雅，還能抽大獎送汽車！源自台中的咖啡品牌「紅菓咖啡」除了以色票咖啡聞名，今年特別推出以獨...

搶眼、實用又討喜！Gianni Chiarini春季新包款 滿足消費者期待

2月既是迎接春天，也是農曆新年到來，輕奢袋包品牌Gianni Chiarini因應換季和開春外出搭配需求，推出應景的金、紅配色款式，更有呼應年度代表色的柔桃、粉橘色調設計，一次滿足消費者對於袋包搶眼又實用的期待。

韓韶禧、安雅、娜塔莉組仙女團看DIOR秀 蕾哈娜現驚喜

Dior 2024年春夏高級訂製系列在羅丹美術館的花園裡展出。延續女裝系列創意總監Maria Grazia Chiuri...

全台最迷你的誠品書店 落腳林懷民祖厝新港培桂堂

全台最迷你的誠品書店！誠品書店應新港文教基金會邀請，2024年新春將於嘉義縣定古蹟，亦是雲門舞集創辦人林懷民家族祖厝「培...

潮鞋聯名KENZO、跨界紐約時裝品牌 搶手貨台灣也買得到！

想要入手KENZO聯名ASICS潮鞋，或是HOKA與紐約時裝品牌Winnie New York的搶手鞋，那就記好1月26日與2月3日這兩個日期，因為台灣也買得到！

落日飛車國國教你做iPhone手機鈴聲 蘋果Today at Apple開課免費報名

寒假開跑，快來點有趣的活動充實新年假期！蘋果直營店特別在農曆新年期間推出一系列「Today at Apple」創造力課程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。