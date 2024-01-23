全台最迷你的誠品書店 落腳林懷民祖厝新港培桂堂
全台最迷你的誠品書店！誠品書店應新港文教基金會邀請，2024年新春將於嘉義縣定古蹟，亦是雲門舞集創辦人林懷民家族祖厝「培桂堂」旁，開展全台最迷你的誠品書店。「誠品書店新港培桂堂限定店」將於27日起試營運，2月2日正式開幕。這是誠品有史以來面積最小的店面，也是最卡哇伊的書店。
誠品生活表示，「誠品書店新港培桂堂限定店」將匯聚文學、藝術人文、地方創生、歷史與風俗信仰、飲食生活、自然、行旅等主題選書，以及培桂堂文創設計、新港在地特產等，在近10坪空間展現台灣精彩在地風貌。開幕期間並將帶來小王子主題特展與藝文活動，期待成為鄰里鄉親日常藝文生活好鄰居，也邀請各地民眾與觀光旅人感受嘉義新港豐沛文化底蘊和創意新生的活潑熱情。
新港培桂堂限定店開幕季推出「小王子特展」，臨街櫥窗小王子立像帥氣挺立，華文版之外，28種語言的譯本與立體繪本，琳瑯滿目地鋪滿這近十坪的空間，令人留連忘返。
誠品是應新港文教基金會的邀請，第一次在人口3萬的鄉鎮展店。過去30年來，新港四家書店接續成為參考書與文具店，然後關門。基金會期待誠品能夠為鄉民，特別是青少年，帶動讀書風氣，打開通往世界的窗口。
「小店舖大視野，站在新港看世界」誠品書店將以「新港・新生・新風景」為願景，以跨類選書，帶領讀者透過歷史、民俗、人物、自然、行旅等等文本，細數台灣萬千風貌；邀請名人擔任【生活家】推薦選書，並藉由生活選物，培桂堂文創品、在地特產，提供讀者豐富的閱讀和生活面向，同時透過延伸書籍、週邊文具禮品、多元講座及親子互動，讓在地居民與遊客，透過文字的力量一起遨遊在多元及豐富的場域裡。
從大興路的誠品書店，走4到5分鐘，就可到達新港兩個200多年歷史的廟宇：奉天宮與大興宮。右鄰是雲門舞集創辦人林懷民家族的祖厝，培桂堂。這個去年開幕的古蹟，一年間迎來將近七萬訪客，後院的星巴克更是經常爆滿。誠品左鄰的畫廊「妙妙學棠」收藏以貓咪為主題的藝術品，很受遊客歡迎。去年12月底，培桂堂後門，宮後街的林國治美術館正式開幕。新港文教基金會表示，相信誠品書店的加入，可以推動新港文創再生，強化老鎮的文化內涵。
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