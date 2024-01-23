一年之計猶在春 德國高級腕表 運籌帷幄迎新年

一年之計在於春，一年的計畫，或也從一只能掌握多面向時間資訊的精密表款開始。德國高級品牌朗格（A.Lange & Söhne）推薦了品牌多款Lange 1系列表款，以直觀的面盤設計、精準的精密機芯和源自德國的精湛工藝，展現2024開春的古典時光新象。

Lange 1系列是朗格從1994年問世的經典，至今正好30年。偏離中心的偏心式設計，將時分鐘與秒鐘分離成兩個區塊顯示，加上兩點鐘方向的雙位數獨立顯示「大日期」視窗，展現了近乎完美的黃金比例與簡潔有力風範，同時機芯都具備3/4夾板、藍鋼螺絲固定黃金套筒，以及加以精美手工雕刻的擺輪夾板，無論美觀或功能性，內外兼備。

其中Lange 1 Timezone款式則再加入了環形日夜顯示與夏令時間顯示，偏心式面盤具有兩個時區、ㄧ個大日曆視窗、動力儲存顯示，並可以可調整的城市圈，讓使用者快速設定第二時區時間，適合往返於世界各地的商務菁英；Grand Lange 1 Moon Phase與Little Lange 1 Moon Phase則或將成為二月來臨時情人節的情侶對表：帶有情感浪漫聯想的月相顯示功能，在兩只表款中，分別與時分鐘或秒鐘面盤結合，兩款腕表的月相顯示都為精密運算、每隔122年才需調整一次。