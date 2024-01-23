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身分證拿出來！名字對中任一字泡湯5折、兩字1折

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
福隆海洋溫泉大眾湯。圖/王星鑑提供
福隆海洋溫泉大眾湯。圖/王星鑑提供

又到了身分證拿出來享優惠的時刻！隨著霸王級寒流的來臨，台灣東北角福隆溫泉即日起至1月26日推出系列霸王級促銷活動，只要名字有「福、隆、溫、泉」任兩字的遊客，可享VILLA湯屋1.5小時純湯屋泡湯優惠，每間僅需150元（原價1500元），每日限量3間。

先別急著放棄，沒有對中兩個字也無妨，只要名字有「福、隆、溫、泉」任一字的民眾，也可享福隆海洋溫泉大眾湯5折優惠，300元就能感受到海洋溫泉的奢華體驗。本專案限電話預訂，並於現場出示身分證核對姓名，限本人身分證，不得與同行者合併名字計算。

此外，福容福隆同步推出冬賞風呂小旅行專案，1.5小時的豪華湯屋1999元，再加碼中式鍋物三選一，「米香金湯海鮮鍋」、「芋香小捲米粉鍋」、「福隆酸菜白肉鍋」任選。福容大飯店福隆也推出「福隆溫泉祭」住宿加碼活動，即日起至4/30，入住任一官網套裝專案就有機會抽到價值16800元+10%的海景溫泉客房；在飯店內溫泉區打卡點拍照上傳粉絲頁活動文章，還有機會加碼再抽一間海景溫泉客房。

活動資訊可查臉書粉絲團；或電洽：02-2499-1188。

福容大飯店福隆推霸王級溫泉優惠。圖/福容大飯店提供
福容大飯店福隆推霸王級溫泉優惠。圖/福容大飯店提供
福隆湯屋一日遊鍋物「芋頭小捲米粉鍋」。圖/福容大飯店提供
福隆湯屋一日遊鍋物「芋頭小捲米粉鍋」。圖/福容大飯店提供

溫泉 福隆 身分證

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