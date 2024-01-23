IKEA 80周年經典品第三波！時髦色打造居家復古潮流感

今年居家風潮吹起復古風，IKEA慶祝80周年所推出的Nytillverkad系列，第三波的家具家飾品曝光，讓過往經典商品重新設計，加入創新材質與顏色，第三波跟上復古風潮，以時髦的黑、黃、綠，搭配多樣化的圖紋與簡約線條，簡單就能為家中增添出60～70年代的復古潮流風格。

1967年問世，原名MILA的DYVLINGE旋轉扶手椅，當時創作靈感來自低底盤汽車的乘坐感，整體設計低矮、柔軟且略為傾斜，搭配柔軟的PU泡膠，乘坐時的舒適感更為提升，並以五爪椅腳，避免傾斜，共有綠與黑兩色可選；另款SOTENÄS扶手椅，起源自1969年的PUCK椅子，椅墊更為寬敞與柔軟，以及略為傾斜的椅背設計，亮黃色系搭配同色系的管狀底架，整體復古風格爆表。

1971年就問世的BAGGBODA邊桌，原名為CROMI，簡約兼具實用的外型，有著圓弧的框架與雙層桌面，適合放在客廳當作邊几，共有亮麗黃與白色可選；同年問世的ÄNGSFIBBLA靠枕套，原名ALFI，採用大膽圖案與繽紛色設計，結合綠黑白等色彩，放在家中任一角落，都能吸引目光。