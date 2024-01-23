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「西拉雅號」列車台南啟航 彩繪像鳥擊？黃偉哲：像保暖毛衣 漂亮討喜

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「西拉雅號」彩繪列車台南啟航，市長黃偉哲期待提振觀光。記者周宗禎／翻攝
「西拉雅號」彩繪列車台南啟航，市長黃偉哲期待提振觀光。記者周宗禎／翻攝

交通部觀光署與台鐵合作推出主題彩繪列車「SIRAYA西拉雅號」今天在台南火車站舉行啟航儀式，市長黃偉哲見證，期望西拉雅號啟航後能嘉惠台南、嘉義、屏東等區域的民眾，鼓勵大家多搭乘來台南欣賞「2024台灣燈會」。

因列車圖案設計引發網友熱議，有鐵道迷質疑像「鳥擊」後的血跡。黃偉哲說，每個人有不同想像力，他個人覺得圖案宛如在這冷冷的春冬季裡穿上保暖的毛衣，相當漂亮討喜，而且塗裝引起民眾好奇，更可吸引民眾注意。

黃偉哲表示，今年適逢「台南400」里程碑，下周即將迎來台灣燈會啟燈，感謝「西拉雅號」來響應台灣燈會，歡迎民眾搭乘來台南觀賞燈會，提前感受過年的歡樂愉悅氛圍。期許未來西拉雅號列車能夠持續奔馳嘉南平原與南部地區，讓更多外地朋友更深入認識瞭解台南人文薈萃與歷史風情。

觀光署表示，彩繪列車由藝術家AKIBO李明道老師所設計，他提出在寒冷的春天給列車穿上毛衣的構想，且首次採用數位3D編織技術創作，可以看到車廂內外有I LOVE TAIWAN、SIRAYA、笑臉、愛心、光芒等象徵溫暖與愛的圖樣，還有包括西拉雅、雲嘉南、茂林、阿里山、澎湖及大鵬灣等南部六個國家風景區內特色景點的呈現，並預計從今日開始行駛，伴隨大家一起渡過新春期間、燈會期間、情人節等重要節日。

台鐵在燈會期間推出西拉雅鐵道便當，每分120元在台南、高雄、新左營台鐵便當店及高鐵台南、左營高鐵台鐵便當店販售，以微辣開胃的紐澳良雞腿排為主菜，副菜特別結合南、高在地特色食材，也採用小米的白飯以及破布子等風味料理，另2月16日起將加碼開賣「I love Taiwan」圓形不鏽鋼便當盒，是以彩繪列車主視覺為設計並附贈專屬盒裝，每個售價399元，售完為止。

交通部觀光署與台鐵公司合作的 「SIRAYA西拉雅號」彩繪列車，昨天在台鐵樹林火車站率先曝光，有鐵道迷質疑彩繪像「鳥擊」後的血跡。記者侯永全／攝影
交通部觀光署與台鐵公司合作的 「SIRAYA西拉雅號」彩繪列車，昨天在台鐵樹林火車站率先曝光，有鐵道迷質疑彩繪像「鳥擊」後的血跡。記者侯永全／攝影
「西拉雅號」彩繪列車台南啟航，市長黃偉哲期待提振觀光。記者周宗禎／翻攝
「西拉雅號」彩繪列車台南啟航，市長黃偉哲期待提振觀光。記者周宗禎／翻攝
「西拉雅號」彩繪列車台南啟航，市長黃偉哲期待提振觀光。記者周宗禎／翻攝
「西拉雅號」彩繪列車台南啟航，市長黃偉哲期待提振觀光。記者周宗禎／翻攝
「西拉雅號」彩繪列車台南啟航，市長黃偉哲期待提振觀光。記者周宗禎／翻攝
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彩繪列車 台灣燈會 台南

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