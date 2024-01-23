西拉雅號設計如血跡惹議 觀光署：對族內文化十分尊重

交通部觀光署與台鐵近日合作推出西拉雅號彩繪列車，外裝以數位3D編織元素為設計，但有民眾認為，設計猶如鳥擊的血跡，引發討論。「西拉雅族部落跨地Qauty（議會）」更發表聲明稱，遺憾各組織團體未獲得相關單位諮詢。觀光署則強調，對於西拉雅族文化及傳承均十分尊重與認同。

「SIRAYA西拉雅號」今天上午在台南車站舉辦首航儀式，即日起到4月30日行駛嘉義、屏東區間。面對網友認為車頭設計猶如「血跡」，「西拉雅族部落跨地Qauty（議會）」今發出聲明指出，遺憾西拉雅族各組織團體並未獲得相關單位諮詢，列車上呈現的彩繪圖紋及族名，恐誤導社會大眾。

觀光署指出，台灣燈會在台南為國旅引客，此次「西拉雅號」列車是鐵道界的稱呼，對於西拉雅族文化及傳承均十分尊重與認同，尤其在製作有關西拉雅族文化的影片及圖書時，加強與族人溝通並邀請西拉雅族的學者來協助審核。

「SIRAYA西拉雅號」彩繪列車設計者Akibo老師表示，這一次西拉雅號毛衣設計，有象徵台灣燈會光芒的放射線圖案、有烏山頭水庫的櫻花、有開心過年的笑臉，還有一個大大的愛心寫著I Love TAIWAN，藉著年節把大家愛台灣的心串在一起。

Akibo老師強調，這些毛衣圖案都是用3D軟體一針一針編織出來的，彩繪列車的視覺上非常細緻、擬真立體。至於車頭採用光芒圖案配上溫暖粉紅色系，希望各界朋友不要誤會。

觀光署指出，此次與台鐵公司合作「SIRAYA西拉雅號」彩繪列車，主要目的是要歡迎大家來搭乘參觀台灣燈會在台南，期待大家共同欣賞美麗的3D編織，更重要的是要歡迎遊客到訪位於官田的西拉雅國家風景區管理處。