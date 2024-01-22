Sony α9 III旗艦全片幅相機在台上市 全域快門＋高速同步閃燈有夠狂

Sony Taiwan在台發表全新全片幅可交換鏡頭式數位相機α9 III，配備全球首款全域快門全片幅感光元件，可以高達120 fps的速度進行不失真且無黑屏的高速連拍，結合可每秒高達120次AF/AE對焦計算的AI自動對焦全域快門感光元件，以及在所有拍攝速度下皆可達到閃燈同步的效能，加上2,460萬畫素，同時擁有8.0級⼿震補償、強⼤的4K 120p無裁切影片拍攝、4軸多⾓度螢幕、⾼速連接傳輸功能、卓越操作性與順暢的⼯作流程，α9 III將成為專業運動、生態及商業攝影師的最佳拍攝利器。

α9 III擁有多達759個相位式自動偵測對焦點，影像範圍覆蓋率高達95.6%，再結合AI處理元件所成就的精準即時物件辨識自動對焦功能，能更準確識別拍攝主體的形態與動作並聚焦於眼部，α9 III亦配備8.0級光學5軸內建影像穩定功能，可呈現更清晰高品質的影像。

快門速度則擺脫了傳統機械快門感光元件的限制，帶來最高1/80000秒的快門速度（連拍時為1/16000秒） ，實現高速拍攝而零變形的影像。安裝HVL-F60RM2和HVL-F46RM等與α9 III相容的Sony閃光燈 ，更可達成在所有快門速度皆可同步閃光燈並以高達1/80000秒的速度進行拍攝。

全新「預拍功能」更可提前記錄完全按下快門前最多1秒的影像，不錯失稍縱即逝的精采瞬間；拍攝過程中還可透過「連拍加速功能」暫時提高拍攝速度，以確保捕捉每個重要時刻。而大容量的暫存記憶體和整體系統速度的提升，則支援一次30fps連拍即可捕捉約390張細緻的JPEG影像。

全域快門感光元件為影片和靜態影像帶來無失真的影像展現，攝影師可輕鬆在快速移動的情況下拍攝清晰真實的影像，而α9 III也是Alpha系列中首款能夠實現4K 120p無裁切影片的機種，讓攝影師可以預期的視角進行拍攝，還可透過6K超取樣拍攝高解像度4K 60p影片。

握持手感上，α9 III握把經過改良後更符合人體工學設計，使用長焦鏡頭或長時間拍攝時，也能輕鬆握在手中。相機正面新增自訂按鈕，方便握住握把的手指可即時操作，支援攝影師的多元拍攝需求。另外可搭配選購垂直握把VG-C5，提供與α9 III機身水平拍攝時相同的操控設計和多功能性。

Sony這次也同步推出全新E接環全片幅鏡頭FE 300mm F2.8 GM OSS超望遠定焦鏡頭，承襲G Master系列一貫的極致畫質、柔美散景，融合多項最先進的光學技術，搭配α9 III更如虎添翼。