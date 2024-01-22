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Swatch帶你穿越沙漠、冰川 新系列腕表歌詠大自然力量

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
瑞士流行鐘表品牌Swatch自戶外活動汲取靈感，推出呼應大自然力量的POWER OF NATURE系列腕表。圖／Swatch提供
瑞士流行鐘表品牌Swatch自戶外活動汲取靈感，推出呼應大自然力量的POWER OF NATURE系列腕表。圖／Swatch提供

瑞士流行鐘表品牌Swatch自戶外活動汲取靈感，推出呼應大自然力量的系列腕表，以創新細節及紋理，體現沙漠、冰川、森林和瀑布等景色，讓配戴者也能感受到彷彿親自探索上述的美景。

瑞士以鐘表產業聞名，自然地貌每年同樣吸引全球大批旅客造訪，像舉世聞名的「少女峰」、「鐵力士山」或是「琉森湖」等，擁有豐富且多元的景點。而且每一處自然景觀都是隨著歲月更迭，逐漸形成獨特迷人樣貌。因此，Swatch以此為藉，打造全新POWER OF NATURE系列腕表，希望帶給配戴者正能量的同時提升時尚品味。首波上市的4只表款，便是從瀑布、沙漠、冰山與森林獲得啟發而設，並融合瑞士製造高品質、防水性、耐用性、舒適性與功能性等優點，上手後就像是親臨這些美景之前。

Swatch POWER OF NATURE系列ROSTBLOOM腕表，精鋼表殼，6,950元。圖／Swatch提供
Swatch POWER OF NATURE系列ROSTBLOOM腕表，精鋼表殼，6,950元。圖／Swatch提供

因為細看SPLASH DANCE款式，就能發現別具特色的「傾瀉水流」表盤設計，賦予清新活力及心曠神怡魅力。而SUNBAKED SANDSTONE表款，呈現出沉穩簡潔的表盤以及獨特的沙質飾面設計，讓人想起了荒蕪的沙漠。選用大地色系為主色調的BY THE BONFIRE腕表，藉由浮凸的表盤斑點紋理，形塑浮在空氣中的篝火餘燼、腳下的腐葉、樹葉上的雨滴，以及建構整個森林生態系統特色的各種微小元素。最後的FROSTBLOOM手表，採用不鏽鋼製成，金屬藍色紋理表盤，飾有3D立體時標，呼應冰川的尖銳稜角。

Swatch POWER OF NATURE系列SUNBAKED SANDSTONE腕表，精鋼表殼，6,750元。圖／Swatch提供
Swatch POWER OF NATURE系列SUNBAKED SANDSTONE腕表，精鋼表殼，6,750元。圖／Swatch提供

Swatch POWER OF NATURE系列BY THE BON FIRE腕表，黑色PVD精鋼表殼，8,350元。圖／Swatch提供
Swatch POWER OF NATURE系列BY THE BON FIRE腕表，黑色PVD精鋼表殼，8,350元。圖／Swatch提供

Swatch POWER OF NATURE系列SPLASH DANCE腕表，精鋼表殼，6,950元。圖／Swatch提供
Swatch POWER OF NATURE系列SPLASH DANCE腕表，精鋼表殼，6,950元。圖／Swatch提供

瑞士 腕表 Swatch

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