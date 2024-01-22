Swatch帶你穿越沙漠、冰川 新系列腕表歌詠大自然力量

瑞士流行鐘表品牌Swatch自戶外活動汲取靈感，推出呼應大自然力量的系列腕表，以創新細節及紋理，體現沙漠、冰川、森林和瀑布等景色，讓配戴者也能感受到彷彿親自探索上述的美景。

瑞士以鐘表產業聞名，自然地貌每年同樣吸引全球大批旅客造訪，像舉世聞名的「少女峰」、「鐵力士山」或是「琉森湖」等，擁有豐富且多元的景點。而且每一處自然景觀都是隨著歲月更迭，逐漸形成獨特迷人樣貌。因此，Swatch以此為藉，打造全新POWER OF NATURE系列腕表，希望帶給配戴者正能量的同時提升時尚品味。首波上市的4只表款，便是從瀑布、沙漠、冰山與森林獲得啟發而設，並融合瑞士製造高品質、防水性、耐用性、舒適性與功能性等優點，上手後就像是親臨這些美景之前。

Swatch POWER OF NATURE系列ROSTBLOOM腕表，精鋼表殼，6,950元。圖／Swatch提供

因為細看SPLASH DANCE款式，就能發現別具特色的「傾瀉水流」表盤設計，賦予清新活力及心曠神怡魅力。而SUNBAKED SANDSTONE表款，呈現出沉穩簡潔的表盤以及獨特的沙質飾面設計，讓人想起了荒蕪的沙漠。選用大地色系為主色調的BY THE BONFIRE腕表，藉由浮凸的表盤斑點紋理，形塑浮在空氣中的篝火餘燼、腳下的腐葉、樹葉上的雨滴，以及建構整個森林生態系統特色的各種微小元素。最後的FROSTBLOOM手表，採用不鏽鋼製成，金屬藍色紋理表盤，飾有3D立體時標，呼應冰川的尖銳稜角。

Swatch POWER OF NATURE系列SUNBAKED SANDSTONE腕表，精鋼表殼，6,750元。圖／Swatch提供

Swatch POWER OF NATURE系列BY THE BON FIRE腕表，黑色PVD精鋼表殼，8,350元。圖／Swatch提供