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吃得到的文學！全聯READ BREAD攜手《聯合文學》聯名包裝驚喜挖寶

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
包裝正面摘錄作家創作的短文，打破書香與烘焙界線。圖／全聯福利中心提供
包裝正面摘錄作家創作的短文，打破書香與烘焙界線。圖／全聯福利中心提供

2024年一開春，全聯再度挑戰聯名創意，攜手《聯合文學》雜誌，讓READ BREAD閱讀麵包不再只是品牌命名而已，更將每款麵包與文學作品結合，即日起至4月11日，將甜麵包類、生系列、堡體類等共30款商品推出限定包裝，以「用眼睛嚼文學，用嘴巴讀麵包」為靈感，印上由《聯合文學》雜誌策畫的文學選讀，不僅有《小王子》、《白鯨記》、《堂吉訶德》等10本經典名著，更破天荒集結金曲獎得主陳珊妮、金鐘獎得主馬世芳、知名作家鴻鴻、鍾文音、吳曉樂、洪愛珠、黃麗群、盧怡安、毛奇等20位台灣各領域名家，特別為全聯閱讀麵包創作短文，將麵包結合文學，提供全新飲食體驗，與全聯一起「嚼文學」。

READ BREAD閱讀麵包取自麵包BREAD中的「READ」4字命名為「閱讀麵包」，希望消費者能「閱讀」各式美味麵包的秘密，今年最新包裝設計，則透過與聯合文學雜誌的聯名，打破書香和烘焙界線，外袋用色概念來自經典精裝書，包裝上有宛如書腰的設計巧思，摘錄經典文學與創作作品，內袋則呈現的完整文字，揭曉精彩內容，使閱讀更為引人入勝，也打破傳統閱讀和品味的藩籬，讓閱讀麵包有如全聯門市裡的一間虛擬書店，讓大家買麵包、吃麵包的同時，獲得物質與心靈雙重滿足。

《聯合文學》雜誌總編輯王聰威表示，透過與品牌的聯名合作，把閱讀麵包精準定位與呈現，對《聯合文學》與全聯雙方來說都是很棒的事。《聯合文學》雜誌不斷以「因為喜歡文學，所以生活變得不一樣」的精神進行各種嘗試，透過麵包這優美載體、透過全台全聯讓更多人接觸，使文學成為一種生活風格，也讓文學愛好者、大眾探索更多文學的可能性。

全聯閱讀麵包READ BREAD以高CP值深植人心，也順應國際潮流，全品項擁有Clean Label潔淨標章，無8大添加物，不使用基因改造物料，讓成分更單純，同時展現本土企業對土地的關懷，將友善環境的老鷹紅豆運用入餡，製作出老鷹紅豆麵包，讓大眾買得安心，吃得放心。此次合作，聯合文學unitas生活誌官網更策畫「慢讀食光」主題，邀請作家以閱讀麵包創作、試吃實驗，探討1款麵包的3種吃法，為身體、心靈同步補充能量。

全聯READ BREAD閱讀麵包30款商品推出限定包裝，透過《聯合文學》雜誌的合作，讓大眾感受每一口麵包的文字之美。圖／全聯福利中心提供
全聯READ BREAD閱讀麵包30款商品推出限定包裝，透過《聯合文學》雜誌的合作，讓大眾感受每一口麵包的文字之美。圖／全聯福利中心提供
全聯READ BREAD閱讀麵包和《聯合文學》雜誌聯名，推出限定包裝，集結20位作家為閱讀麵包創作創作短文，將麵包結合文學，新年之初，跟著全聯一起「嚼文學」。圖／全聯福利中心提供
全聯READ BREAD閱讀麵包和《聯合文學》雜誌聯名，推出限定包裝，集結20位作家為閱讀麵包創作創作短文，將麵包結合文學，新年之初，跟著全聯一起「嚼文學」。圖／全聯福利中心提供

麵包 聯合文學

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