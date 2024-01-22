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日本咖哩日 全家「金咖哩」推「黑咖哩牛」新品 加了這2味秘方美味更升級

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
歡慶全家金咖哩新品上市，自1月24日起至2月6日，凡購買金咖哩系列商品任一款，即加贈金咖哩10元購物金優惠券。圖／全家便利商店提供
歡慶全家金咖哩新品上市，自1月24日起至2月6日，凡購買金咖哩系列商品任一款，即加贈金咖哩10元購物金優惠券。圖／全家便利商店提供

今天是「日本咖哩日」，全家便利商店宣布鮮食品牌「金咖哩」美味升級，將首次與知名餐飲集團「欣葉國際」及旗下品牌「欣葉•生活•廚房」攜手合作，1月24日首波開賣「金咖哩果香甘口咖哩飯」、「金咖哩濃厚辛辣咖哩飯」2款新品，嚴選100%日本直輸咖哩粉，並添加日式職人秘方咖啡粉、巴薩米克醋提升咖哩最深沉的「引味」與濃郁感；1月31日再推大人系「金咖哩極旨黑咖哩牛飯」全新產品搶攻饕客味蕾，嚐得到日式黑咖哩的甘甜酸滋味。歡慶新品上市，凡於全家店舖購買「金咖哩」系列商品，搭配指定副餐即享1件折5元、2件折10元餐促優惠，1月24日至2月6日期間買再送金咖哩10元購物金優惠券。

看好台灣喜愛日本飲食文化，全家自20年前即推出日式咖哩，據內部統計，「咖哩飯」品類已穩居燴飯類熱銷冠軍長達15年，其中2款「金咖哩」定番商品濃辛與甘口更榮登去年「全家全明星」鮮食風雲榜TOP 10，創下3億元銷售佳績。

全家金咖哩此次升級以「食材工法升級」、「職人秘方提味」及「全新風味產品」3大策略推進，嚴選國產食材及100%日本進口咖哩粉調製果香甘口、濃厚辛辣及極旨黑咖哩3款咖哩醬，同時添加焦糖洋蔥醬賦予更深度的風味。「金咖哩果香甘口咖哩飯」以雞肉為主菜，並運用大量蔬果熬煮，再添加焦糖洋蔥醬，風味更醇厚香甜；「金咖哩濃厚辛辣咖哩飯」以豬肉為主菜，咖哩醬則使用3種日本直輸咖哩調製而成，濃郁咖哩香氣及辛辣口感令人欲罷不能。

此外，全家1月31日更開賣以牛肉為主菜的「金咖哩極旨黑咖哩牛飯」，道地日式黑咖哩醬以焦糖洋蔥醬為基底，加入多種蔬果燉煮焙出香氣，更添加咖啡粉及日本職人秘方「巴薩米克醋」打造「大人系咖哩」的深度風味，並加入鮮奶油賦予滑順香濃的口感，期許透過新產品線的拓展，再創全家金咖哩成長新曲線。歡慶日本咖哩日及「全家」金咖哩新品上市，自1月24日至2月6日，凡於「全家」店舖購買金咖哩系列商品任一款，即限量加贈金咖哩10元購物金優惠券。

據全家內部統計，「咖哩飯」品類已穩居燴飯類熱銷冠軍長達15年，其中2款「金咖哩」定番商品更榮登去年「全家全明星」鮮食風雲榜TOP 10，創下3億元銷售佳績。圖／全家便利商店提供
據全家內部統計，「咖哩飯」品類已穩居燴飯類熱銷冠軍長達15年，其中2款「金咖哩」定番商品更榮登去年「全家全明星」鮮食風雲榜TOP 10，創下3億元銷售佳績。圖／全家便利商店提供
「金咖哩極旨黑咖哩牛飯」將於1月31日登場，更添加咖啡粉及日本職人秘方「巴薩米克醋」打造「大人系咖哩」的深度風味。圖／全家便利商店提供
「金咖哩極旨黑咖哩牛飯」將於1月31日登場，更添加咖啡粉及日本職人秘方「巴薩米克醋」打造「大人系咖哩」的深度風味。圖／全家便利商店提供
全家與餐飲集團「欣葉國際」首次合作，將鮮食品牌「金咖哩」美味升級，共推出「金咖哩果香甘口咖哩飯」、「金咖哩濃厚辛辣咖哩飯」及「金咖哩極旨黑咖哩牛飯」。圖／全家便利商店提供
全家與餐飲集團「欣葉國際」首次合作，將鮮食品牌「金咖哩」美味升級，共推出「金咖哩果香甘口咖哩飯」、「金咖哩濃厚辛辣咖哩飯」及「金咖哩極旨黑咖哩牛飯」。圖／全家便利商店提供

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