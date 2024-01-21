尾牙季Uber叫車新戶最高折300元 Uber Eats熱門店家買1送1 Uber One會員再享8.5折
辦年貨、吃尾牙旺季，叫車安全又方便。因應民眾尾牙散場返家需求，Uber App與合作車隊以10種乘車選項和4大安全功能，守護乘客出門在外的安全，即日起至2月9日推出限時乘車優惠，民眾只要在Uber App 上輸入優惠序號「尾牙GO趴踢」，即可享最多5趟20元的乘車優惠；從未使用過Uber Taxi的用戶，亦可在4月30日前輸入優惠序號「不攔就點」，享Uber Taxi首搭最高折抵300元乘車優惠。
尾牙活動酒酣耳熱，Uber提醒用戶可透過4大安全功能，提供消費者在行程前、中、後的安全。行程前除了可透過Uber App得知合作車隊派遣的車輛型號、車牌號碼、駕駛姓名以及照片等資訊外，Uber App亦備有「PIN碼驗證」功能，消費者只要在帳戶頁面中點選設定，找到「確認您的行程」並開啟「使用PIN碼驗證行程」，即會收到1組專屬PIN驗證碼，尾牙散場叫車尖峰也不用擔心可能上錯車。
乘車行程中，Uber App用戶可在行程頁面點擊藍色盾形按鈕即可啟用「安全工具箱」取得3大安全功能：「分享行程狀態」功能，讓親朋好友可隨時透過GPS即時定位系統查看位置資訊；若遇到緊急狀況，也能透過「110緊急援助」功能即時與警方取得聯繫，行程完成後，也可使用「回報安全問題」功能向線上客服反映，將有專人回應協助處理。
另外，農曆年前團體叫車夯，除了可以叫車時直接選擇車廂更寬敞、腿部空間更舒適的「Uber Comfort菁英Plus」及一次最多可容納6人的「UberXL樂聚優步」之外，Uber App近期也新增了「新增多點接送」、以及 「同時叫多輛車」功能，可最多新增5個額外停靠點，或是一次預約包括自己在內最多3趟行程，幫親友叫車更方便。
除了搭車，Uber Eats也攜手人氣美食名店獻上專屬應援，即日起至1月30日，於Uber Eats App點購「雙月食品社」、「師園鹽酥雞」，享指定熱銷商品買1送1優惠。人氣手搖飲「再睡五分鐘」，Uber Eats全用戶享檸檬午茉綠買1送1的優惠，Uber One會員更獨享午茉綠歐蕾買1送1。於Uber Eats平台上點購「肯德基」、「漢堡王」、「頂呱呱」、「達美樂」指定商品也都有買1送1的超值優惠。 Uber One會員單筆訂單金額滿350元，輸入優惠序號「懂點」再享8.5折優惠（單筆最高折抵70元）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言