快訊

113學測國文／混合題形式改變！部定選文幾乎全入題 試題與解答看過來

坦言沒忍住「超派鐵拳」！超哥交保後道歉 這句狠嗆Toyz：時間倒回還是會揍他

印度羽賽／直落2拍下陳雨菲 戴資穎勇奪本季首冠

尾牙季Uber叫車新戶最高折300元 Uber Eats熱門店家買1送1 Uber One會員再享8.5折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
尾牙季登場，Uber與合作車隊以10種乘車選項和4大安全功能，守護乘客出門在外的安全。圖／Uber提供
尾牙季登場，Uber與合作車隊以10種乘車選項和4大安全功能，守護乘客出門在外的安全。圖／Uber提供

辦年貨、吃尾牙旺季，叫車安全又方便。因應民眾尾牙散場返家需求，Uber App與合作車隊以10種乘車選項和4大安全功能，守護乘客出門在外的安全，即日起至2月9日推出限時乘車優惠，民眾只要在Uber App 上輸入優惠序號「尾牙GO趴踢」，即可享最多5趟20元的乘車優惠；從未使用過Uber Taxi的用戶，亦可在4月30日前輸入優惠序號「不攔就點」，享Uber Taxi首搭最高折抵300元乘車優惠。

尾牙活動酒酣耳熱，Uber提醒用戶可透過4大安全功能，提供消費者在行程前、中、後的安全。行程前除了可透過Uber App得知合作車隊派遣的車輛型號、車牌號碼、駕駛姓名以及照片等資訊外，Uber App亦備有「PIN碼驗證」功能，消費者只要在帳戶頁面中點選設定，找到「確認您的行程」並開啟「使用PIN碼驗證行程」，即會收到1組專屬PIN驗證碼，尾牙散場叫車尖峰也不用擔心可能上錯車。

乘車行程中，Uber App用戶可在行程頁面點擊藍色盾形按鈕即可啟用「安全工具箱」取得3大安全功能：「分享行程狀態」功能，讓親朋好友可隨時透過GPS即時定位系統查看位置資訊；若遇到緊急狀況，也能透過「110緊急援助」功能即時與警方取得聯繫，行程完成後，也可使用「回報安全問題」功能向線上客服反映，將有專人回應協助處理。

另外，農曆年前團體叫車夯，除了可以叫車時直接選擇車廂更寬敞、腿部空間更舒適的「Uber Comfort菁英Plus」及一次最多可容納6人的「UberXL樂聚優步」之外，Uber App近期也新增了「新增多點接送」、以及 「同時叫多輛車」功能，可最多新增5個額外停靠點，或是一次預約包括自己在內最多3趟行程，幫親友叫車更方便。

除了搭車，Uber Eats也攜手人氣美食名店獻上專屬應援，即日起至1月30日，於Uber Eats App點購「雙月食品社」、「師園鹽酥雞」，享指定熱銷商品買1送1優惠。人氣手搖飲「再睡五分鐘」，Uber Eats全用戶享檸檬午茉綠買1送1的優惠，Uber One會員更獨享午茉綠歐蕾買1送1。於Uber Eats平台上點購「肯德基」、「漢堡王」、「頂呱呱」、「達美樂」指定商品也都有買1送1的超值優惠。 Uber One會員單筆訂單金額滿350元，輸入優惠序號「懂點」再享8.5折優惠（單筆最高折抵70元）。

農曆年前團體叫車夯，UberXL樂聚優步一次最多可容納6人。圖／Uber提供
農曆年前團體叫車夯，UberXL樂聚優步一次最多可容納6人。圖／Uber提供
助攻農曆年前最後衝刺，Uber Eats獻上專屬應援，多樣精選品項享買1送1優惠外，Uber One會員再獨享8.5折。圖／Uber Eats提供
助攻農曆年前最後衝刺，Uber Eats獻上專屬應援，多樣精選品項享買1送1優惠外，Uber One會員再獨享8.5折。圖／Uber Eats提供

Uber 尾牙 消費者

延伸閱讀

朱琦郁接10場尾牙喜景氣復甦 多套禮服備戰超有誠意

他為年薪多10萬元想換部門四班三輪制 網勸：不如下班去跑uber

極樂尾牙？公司逼正妹職員穿短裙「陪客倒酒」 網氣炸：是淫業部嗎

PLG／聯手外送平台辦主題周 國王挑戰重返龍頭

相關新聞

尾牙季Uber叫車新戶最高折300元 Uber Eats熱門店家買1送1 Uber One會員再享8.5折

辦年貨、吃尾牙旺季，叫車安全又方便。因應民眾尾牙散場返家需求，Uber App與合作車隊以10種乘車選項和4大安全功能，...

60cm泰式雙層大拼盤、松露燉全雞 特色年菜美味上桌

農曆新年越來越近，家家戶戶也開始準備年菜料理。「海峽會」針對在家團聚的家庭，首度推出2款冷凍年菜組，吃得到富貴筍絲蹄膀、...

蘇格蘭高地最迷你的釀酒廠 艾德多爾新年禮盒獨獻台灣

創立於1825年、被譽為蘇格蘭「19世紀酒廠奇蹟」的艾德多爾（EDRADOUR），是蘇格蘭高地最為迷你的釀酒廠之一，百年...

Mia C’bon新春開運福袋內容曝光 線上完成指定任務抽Apple Watch、Switch

迎接農曆新年採購旺季，頂級超市Mia C’bon精選全台名家手路年菜商品，以及精緻進口水果、食材、禮盒，滿足高端顧客對年...

過年用西式好料開趴 FRIDAYS外帶年菜早鳥預購享9折

農曆新年進入倒數計時，西式休閒餐飲領導品牌開展餐飲集團攜手旗下TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse兩大...

2024秋冬巴黎男裝周／藏傳佛教、希臘神話為靈感 亞洲時裝品牌融合街頭服飾與奢華感

2024秋冬巴黎男裝周期間除了老牌的Yohji Yamamoto、ISSEY MIYAKE等日本品牌之外，來自韓國的Songzio、中國SANKUANZ詮釋出不同前輩品牌的亞洲時尚魅力，因此受到媒體與買手的矚目。像是Songzio這一季就結合希臘神話、反英雄概念來設計；設計師上官喆同名的SANKUANZ則向藏傳佛教取材，重新探討街頭服飾與奢華元素的並存。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。