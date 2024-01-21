2024春節送禮首選團團限定禮盒 吃好穿好還有樂高玩

團團每年精選的農曆新年限定好禮，向來是闔家團圓歡樂的保證。今年從美食、潮流服飾配件、美妝、甚至玩具遊戲一應俱全，不論長輩或小朋友一次滿足。

團團今年主題從心出發，推出「愛・喜迎新春 ・團團 2024限定禮盒」，傳遞「愛的團圓」的深厚心意，選用台北金華街的知名精緻甜點品牌「金錦町」所製作的經典精緻糕點，由喜事集團創辦人馮亞敏親選的丹鶴紅麴金箔蜂蜜蛋糕、琉璃琥珀糖、與牛軋糖所組成，包裝結合高雅精緻的東方奢華元素與濃厚的人文情感，採用喜氣十足的紅色八角形外盒，由國家級藝術家董陽孜親筆落款，在團圓佳節之際傳遞出愛的溫暖與凝聚彼此的正面能量。

延續以愛為主軸而推出的潮流單品中，兩款特殊針法刺繡的開運潮T，圖案分別採用董陽孜柔韌又雄厚的書寫筆法，與近期國內外引領潮流趨勢的實驗像素為主視覺，還有以整串金幣包裝的中筒襪組，以及象徵財運滾滾的金幣造型手機支架，除了滿滿趣味也象徵喜氣開運。

今年推出的綠量「GLOW全天然植物膠原蛋白」小紅包，為100%植物性膠原蛋白，含豐富維生素及礦物質，無疑會是最受歡迎的養生保養品；團團也精選備受品味人士喜愛的法國百年天然藥妝品牌BULY 1803，以手足霜、牙膏及面霜等明星商品，搭配高雅的紅寶石色皮質外盒組成美膚限定禮盒，是不論年齡、男女皆宜的高雅好禮。