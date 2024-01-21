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2024春節送禮首選團團限定禮盒 吃好穿好還有樂高玩

聯合報／ 孫曼／即時報導
LEGO® 樂高「80112祥龍納福」，3,599元。圖／喜事國際提供
LEGO® 樂高「80112祥龍納福」，3,599元。圖／喜事國際提供

團團每年精選的農曆新年限定好禮，向來是闔家團圓歡樂的保證。今年從美食、潮流服飾配件、美妝、甚至玩具遊戲一應俱全，不論長輩或小朋友一次滿足。

團團今年主題從心出發，推出「愛・喜迎新春 ・團團 2024限定禮盒」，傳遞「愛的團圓」的深厚心意，選用台北金華街的知名精緻甜點品牌「金錦町」所製作的經典精緻糕點，由喜事集團創辦人馮亞敏親選的丹鶴紅麴金箔蜂蜜蛋糕、琉璃琥珀糖、與牛軋糖所組成，包裝結合高雅精緻的東方奢華元素與濃厚的人文情感，採用喜氣十足的紅色八角形外盒，由國家級藝術家董陽孜親筆落款，在團圓佳節之際傳遞出愛的溫暖與凝聚彼此的正面能量。

延續以愛為主軸而推出的潮流單品中，兩款特殊針法刺繡的開運潮T，圖案分別採用董陽孜柔韌又雄厚的書寫筆法，與近期國內外引領潮流趨勢的實驗像素為主視覺，還有以整串金幣包裝的中筒襪組，以及象徵財運滾滾的金幣造型手機支架，除了滿滿趣味也象徵喜氣開運。

今年推出的綠量「GLOW全天然植物膠原蛋白」小紅包，為100%植物性膠原蛋白，含豐富維生素及礦物質，無疑會是最受歡迎的養生保養品；團團也精選備受品味人士喜愛的法國百年天然藥妝品牌BULY 1803，以手足霜、牙膏及面霜等明星商品，搭配高雅的紅寶石色皮質外盒組成美膚限定禮盒，是不論年齡、男女皆宜的高雅好禮。

除了吃穿保養，人氣最高的LEGO®樂高，今年特地推出結合龍年主題與充滿節慶氛圍的「80112祥龍納福」 ，立體生動的祥龍的龍首可俯仰、嘴巴可張合，金紅配色的「祥龍納福」字樣銘牌與藍水晶球更是寓意吉祥。「80113樂滿樓」則生動刻畫各式各樣農曆新年元素，共有多達13只的樂高人偶在傳統中式建築間構築出歡樂的佳節一景，不僅是合家歡聚的絕佳遊戲，也是樂高迷必收的熱門單品！

LEGO® 樂高「80112祥龍納福」與「80113樂滿樓」，各3,599元。圖／喜事國際提供
LEGO® 樂高「80112祥龍納福」與「80113樂滿樓」，各3,599元。圖／喜事國際提供
開運三色襪組，黑/紅/白色各一雙，單一尺寸，1,280元。圖／喜事國際提供
開運三色襪組，黑/紅/白色各一雙，單一尺寸，1,280元。圖／喜事國際提供
LEGO®樂高「80113樂滿樓」，3,599元。圖／喜事國際提供
LEGO®樂高「80113樂滿樓」，3,599元。圖／喜事國際提供
開運潮T心中有愛款，分S/M/L三種尺寸，1,980元。圖／喜事國際提供
開運潮T心中有愛款，分S/M/L三種尺寸，1,980元。圖／喜事國際提供
開運潮ㄒ發財金幣款，分S/M/L三種尺寸，1,980元。圖／喜事國際提供
開運潮ㄒ發財金幣款，分S/M/L三種尺寸，1,980元。圖／喜事國際提供
愛・喜迎新春・團團2024限定禮盒，精選三種「金錦町」經典甜點：丹鶴紅麴金箔蜂蜜蛋糕、琉璃琥珀糖、牛軋糖，3,380元。圖／喜事國際提供
愛・喜迎新春・團團2024限定禮盒，精選三種「金錦町」經典甜點：丹鶴紅麴金箔蜂蜜蛋糕、琉璃琥珀糖、牛軋糖，3,380元。圖／喜事國際提供
綠量「GLOW全天然植物膠原蛋白」小紅包，30入/組，3,288元；60入/組，5,688元；試用包3入/組，299元。圖／喜事國際提供
綠量「GLOW全天然植物膠原蛋白」小紅包，30入/組，3,288元；60入/組，5,688元；試用包3入/組，299元。圖／喜事國際提供
發財金幣手機支架，280元。圖／喜事國際提供
發財金幣手機支架，280元。圖／喜事國際提供
團團 2024限定禮盒內容之一「金錦町」琉璃琥珀糖，3,380元。圖／喜事國際提供
團團 2024限定禮盒內容之一「金錦町」琉璃琥珀糖，3,380元。圖／喜事國際提供
BULY 1803美膚限定禮盒，內含手足霜、牙膏、面霜，6,260元。圖／喜事國際提供
BULY 1803美膚限定禮盒，內含手足霜、牙膏、面霜，6,260元。圖／喜事國際提供

團團 樂高

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