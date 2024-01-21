只有3天！漢堡王「花生培根脆雞堡」免費送 現省79元

享受小確幸！「漢堡王」為幫民眾加菜，1月24日起連續3天推出「買安格斯系列套餐送花生培根脆雞堡」的優惠，現賺79元。至於「吉豚屋」則推出指定餐點滿額就送「北海道Niseko雪糕」的優惠，現賺49元。

今年1月26日為農曆12月16日，也正是「尾牙日」。為了幫民眾加油打氣，「漢堡王」自1月24日至1月26日期間，限時推出免費加菜優惠。活動期間凡臨櫃或官網購買「安格斯系列套餐」任1套（勁濃安格斯牛肉堡套餐/安格斯厚切牛肉堡套餐/花生安格斯牛肉堡套餐），就可免費獲得價值79元的「花生培根脆雞堡」1顆，買越多送越多，數量有限，送完為止。（官網1月23日起開放預購，指定1月24～26日外帶取餐，需輸入優惠碼BKBONUS）