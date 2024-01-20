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去年日本觀光消費總額創新高 台灣人貢獻7786億元居冠

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
DoMo集團2025年3月落成的DoMo熊本館將投入市場。圖／DoMo集團提供
DoMo集團2025年3月落成的DoMo熊本館將投入市場。圖／DoMo集團提供

去年全球湧現疫後旅遊潮，日本也成為最熱門國家，根據日本政府最新統計，去年外籍遊客赴日恢復疫情前8成，觀光消費總額創新高，其中台灣遊客就貢獻7786億日圓（約新台幣1693.5億元），高居全球首位。有台灣旅遊業者持續看好市場，更鎖定台積電熊本廠帶來效益，加碼投資民宿

旅遊業者、DoMo集團董事長李奇嶽表示，去年全球旅客瘋日本，去年外籍遊客赴日人數來到2506.61萬人次，加上拜日幣匯率貶值的關係，日本觀光消費總額達到5.29兆日圓（約新台幣1.24兆元），創下有史以來新高，其中台灣遊客就貢獻7786億日圓（約新台幣1693.5億元），高居全球首位。

李奇嶽指出，DoMo集團是第一家以民宿項目完成櫃買中心創櫃板登錄的公司，民宿在台灣、日本與馬來西亞開枝散葉，在日本旅遊大爆發的熱潮下，該公司在日本東京開設的旅館與民宿去年的平均住房率在9成以上，平均房價也比疫情前上漲了40%，擺脫疫情陰霾公司業績長紅，去年EPS預估超過2.5元。

他表示，2024年配合公司數位轉型發展計劃，預計於2025年3月落成的DoMo熊本館將投入市場，DoMo集團啟動B輪募資計劃，目前已有觀光業者同意投資市場反應熱烈，力拚2025年興櫃的目標。

DoMo集團2025年3月落成的DoMo熊本館將投入市場。圖／DoMo集團提供
DoMo集團2025年3月落成的DoMo熊本館將投入市場。圖／DoMo集團提供

日本 民宿 疫情

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