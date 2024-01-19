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日立極品空氣淨化網陣容再升級 全系列搭載凍結洗淨

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
電器空調影音3C年終購物節盛大開幕，副總統賴清德（左四）親臨日立冷氣展區，與中華民國電器公會全國聯合會理事長廖全平（左五）、日立冷氣蔡清海協理（左三）及其他貴賓一起體驗日立冷氣「凍結洗淨2.0+」的潔淨力。圖／日立冷氣提供
電器空調影音3C年終購物節盛大開幕，副總統賴清德（左四）親臨日立冷氣展區，與中華民國電器公會全國聯合會理事長廖全平（左五）、日立冷氣蔡清海協理（左三）及其他貴賓一起體驗日立冷氣「凍結洗淨2.0+」的潔淨力。圖／日立冷氣提供

台北電器空調影音3C年終購物節即日起至1月22日於台北世貿一館盛大展出，日立冷氣持續提升潔淨力，守護消費者呼吸健康，今年更全新推出業界唯一標配凍結洗淨科技的窗型冷氣；還有採用獨家水箱專利的清淨型除濕機，使日立極品空氣淨化網陣容更加完整堅強，從家用到商用機種，日立冷氣為每次呼吸、每種空間都提供最好空氣，以先進功能與貼心設計帶來幸福溫度。

日立冷氣同步日本技術，業界首創凍結洗淨科技，在台取得19項獨家發明專利，今年將技術轉移至採用R32冷媒的窗型機種，CSPF值能效表現超越國家一級標準更是亮眼，大大增強空調陣容競爭力。獨家電離科技迎來全新升級，電離抑菌功能通過SGS試驗，針對大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、甲型流感病毒(H1N1)除菌率超過99%＊1，也能在空調運轉時同步開啟電離淨化功能，有效淨化室內懸浮微粒，PM2.5去除率大於99.9%＊2。

除濕機方面今年也推出全新清淨型機種，搭載獨家專利可調容量式水箱，透過專利水箱調整裝置，可設定水箱容量滿水位為5L或3.8L，減輕重量讓家中成員能輕鬆倒水無負擔。LED運轉模式指示燈，不同模式呈現相對應燈色，機體運轉狀態一目瞭然。FC機種配有HEPA濾網與高密度平織空氣濾網，以超大面積的濾網，層層濾淨空氣，有效過濾面積相較過往機種增大60倍，全面濾除空氣中的髒與濕，居家好空氣一步到位。

日立冷氣力挺政府綠能政策，共同實踐2050淨零排放願景，響應政府「節能家電汰舊換新補助」政策，即日起凡家庭住戶汰舊換新購買能源效率分級標示1級的冷氣，搭配貨物稅減免最多可獲補助5,000元，邀請全民一起節能減碳，讓人們能夠「享受幸福溫度、呼吸最好空氣」。

冷氣 日立

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