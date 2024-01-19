屬龍、名字有龍「飯店Buffet享8折」！生蠔、干貝吃到飽

歡慶龍年到來，南港超人氣Buffet六福萬怡酒店日全日餐廳尋找「龍」的傳人，推出「龍總來餐敘」活動，即日起到2月7日，凡生肖屬「龍」或姓名有「龍」或諧音，雙人用餐不分平假日皆可享優惠8折，暢饗百道異國美饌料理。

此外，敘日全日餐廳即日起也推出全新一季主題餐檯「甜莓夢境」，主打多款草莓入饌佳餚，包含經香料與莓果醬醃漬後香煎的「嫩煎雞胸佐陳醋草莓沙沙」、慢煎至黃金焦香的鮮魚與酸甜草莓的「羅勒莓果蜜醋鮮魚」、滿溢蟹腿肉佐草莓丁和馬鈴薯沙拉的「花園蟹肉草莓甜筒」等，還有多款草莓夢幻甜品。

入冬也是品嘗海之鮮的季節，敘日餐廳加碼推出平假日午、晚餐期「日本生食級干貝」吃到飽，平日餐期的「獵人香草醬焗扇貝」，以及假日限定的「醋蔥漬鮭魚卵生蠔」、「松露白醬焗生蠔」和「鮮甜松葉蟹腳」，並搭配現切肉檯的爐烤美國牛排與酸菜白肉鍋、台南現燙生牛肉湯等暖胃湯品。

台北六福萬怡酒店地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓，敘日全日餐廳電話：02-6615-6526。