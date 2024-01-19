包下福岡機場拍婚紗！超強婚攝企劃 順道日本賞櫻蜜月

超強結婚企劃來了！來自日本福岡縣的機場婚攝企劃「福岡Air Frontier Wedding」正式啟動，首次對台灣人新人招手，名額只有5組。這場別開生面的機場婚攝旅程，安排在今年4～5月期間舉行，此時也正是日本賞櫻最美的時期，不僅能拍出獨一無二的婚紗照，還能趁著日幣眨值一起賞櫻遊日本。

福岡機場是通往亞洲的門戶，以日本福岡為據點、經營時尚品牌的「株式會社Quantize」，自2021年起與福岡國際機場、全日空（ANA）攜手推出福岡機場包場的婚紗攝影服務，今年正式將服務範圍擴大至台灣。

Quantize以「人生新旅途」和「特殊非凡空間」為主題，在福岡國際航廈與平時無法進入的國內線管制禁區進行拍攝。夜裡的機場充滿特殊魔幻的氛圍，以飛機機翼和引擎為背景拍出來的照片極有張力。拍攝過程會有福岡知名的攝影指導在現場，可拍出如電影裡主角佔領機場般充滿戲劇性的一幕。

「包下機場」乍聽要天價，實際上機場使用費、100張照片和新娘新郎的妝髮和禮服等內容，只要日幣63.8萬圓（含稅），折合台幣約14萬就能搞定。

若擔心天候不佳等不可抗力因素，此行除了原定拍攝日，還會再多預留一天，若來不及準備，也有各種加價項目，包括當天從飯店到機場的接送服務，以及錄影、新娘捧花、新郎胸花等，新人只要訂機票和飯店即可。

活動與福岡運河城博多旁的5星級飯店「福岡君悅酒店」合作，依日期與房型可享最多67%的折扣優惠。至於婚紗，則由時尚品牌Quantize全力實現，新娘除了可以選擇標準的穿法，也可從經典造型變換其他裙款，或添加短罩衫或罩裙，自由變換造型、穿出屬於自己的風格。

活動招募自即日起至3月10日。

活動網頁：https://quantize-dressline.com/airfrontier-wedding/