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拿莫‧伊漾、徐若熙為CITIZEN脫下球裝帥氣變身 還自認「有王子的風範」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
職棒球員徐若熙（左）詮釋CITIZEN亞洲限定款的光動能全球電波對時腕表、拿莫‧伊漾演繹HAKUTO-R限定款光動能全球電波對時表。記者沈昱嘉／攝影
職棒球員徐若熙（左）詮釋CITIZEN亞洲限定款的光動能全球電波對時腕表、拿莫‧伊漾演繹HAKUTO-R限定款光動能全球電波對時表。記者沈昱嘉／攝影

於2023年亞洲棒球錦標賽中，與中華隊好手一同力克強敵被封為「台灣隊長2.0」的拿莫‧伊漾，以及被韓國隊膽怯的「怪物投手」徐若熙，受邀出席日本鐘表品牌CITIZEN新產品記者會。兩人難得換上正式裝扮，展現出有別於運動裝的帥氣，還自認說「有王子的風範」。

同樣效力於中華職棒味全龍隊的拿莫‧伊漾、徐若熙，既能在球場上合作無間，現身在CITIZEN年度新表記者會時，同樣有好默契，都以白色系正式西裝造型出席。拿莫‧伊漾表示平常幾乎不太穿西裝，但在活動上卻自認「有王子的風範」；徐若熙則是白色西裝內搭黑高領毛衣，凸顯斯文感，但他卻謙稱拿莫‧伊漾的造型是「整個人會發光的感覺」。兩人難得參與精品活動，不過拿莫‧伊漾還是特別的高歌「應援曲」來贈送給CITIZEN，並與徐若熙分別詮釋了兩款新男表。

職棒球員徐若熙（左）、CITIZEN台灣總經理渡邉将人（中）、職棒球員拿莫‧伊漾（右）現身新品記者會。記者沈昱嘉／攝影
職棒球員徐若熙（左）、CITIZEN台灣總經理渡邉将人（中）、職棒球員拿莫‧伊漾（右）現身新品記者會。記者沈昱嘉／攝影

拿莫‧伊漾分享自己選表時，最在意的就是防水功能，以及大表徑，「可以讓我清楚辨識時間」；同時他觀察到所配戴的HAKUTO-R限定款光動能全球電波對時表，表面會「因為光線的不同變化顏色」很特別。徐若熙則覺得所詮釋的亞洲限定款光動能全球電波對時表，有著大地綠表盤，讓他第一眼就喜歡，並笑說「可以戴著睡覺」。不僅如此，拿莫‧伊漾還認為CITIZEN手表很輕盈，適合像他身為「游擊手」位置需要的能力一樣，可以靈活變換；徐若熙則表示，品牌手表給他沉穩的感受，如同棒球投手在面對不同打擊者時，需要審慎以對，投出最佳的球。

職棒球員徐若熙（左）詮釋CITIZEN亞洲限定款的光動能全球電波對時腕表、拿莫‧伊漾演繹HAKUTO-R限定款光動能全球電波對時表。記者沈昱嘉／攝影
職棒球員徐若熙（左）詮釋CITIZEN亞洲限定款的光動能全球電波對時腕表、拿莫‧伊漾演繹HAKUTO-R限定款光動能全球電波對時表。記者沈昱嘉／攝影

CITIZEN的HAKUTO-R限定款光動能全球電波對時AT8285-68Z腕表，因為會隨光線變變化，是表盤採用FUJIFILM公司結構色墨水技術，呈現由藍到紫的漸層，宛如星雲般多變美麗。同時採用超級鈦材質製成表殼，並經DLC高耐磨處理，所以才讓拿莫．伊漾覺得輕盈又好配戴。而亞洲限定款的光動能全球電波對時AT9128-87X腕表，具備了多時區顯示功能，讓徐若熙覺得非常實用，加上渾黑配色，適合私下愛簡約穿搭的他。

CITIZEN光動能全球電波對時AT8285-68Z腕表，鍍黑色鈦金屬表殼，HAKUTO-R限定款，約57,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能全球電波對時AT8285-68Z腕表，鍍黑色鈦金屬表殼，HAKUTO-R限定款，約57,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN光動能全球電波對時AT9128-87X腕表，BIP電鍍黑色精鋼表殼，亞洲限定款，約30,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能全球電波對時AT9128-87X腕表，BIP電鍍黑色精鋼表殼，亞洲限定款，約30,800元。圖／CITIZEN提供

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