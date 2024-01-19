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跟上早C晚A風潮！雅詩蘭黛Pro極速推2新品找回仙女美肌

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
雅詩蘭黛Pro極速A醇煥顏精萃／30ml／3,680元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛Pro極速A醇煥顏精萃／30ml／3,680元。圖／雅詩蘭黛提供

提到保養界的新風潮，近年首推「早C晚A」的保養風潮，代表白天使用維他命C衍生物的保養品，晚間則使用維他命A衍生物的保養品，藉此養出柔嫩與光滑的肌膚。雅詩蘭黛也跟上這股風潮，旗下Pro極速系列，推出早C晚A兩款新品，包括Pro極速淨白淡斑精華、Pro極速A醇煥顏精萃，白天以維生素C，加強肌膚抵禦能力，晚間以A醇收斂毛孔，找回肌膚的緊緻度。

早C晚A的風潮中，最重要就是希望讓肌膚能夠亮起來，能夠因應時間與肌膚狀況，早上與晚上使用不同成份的保養品，才能養出仙女美肌。

全新推出的Pro極速淨白淡斑精華，加強肌膚亮白，將維他命C醣苷結合三重天然酵母萃取，能夠改善肌膚瑕疵，且維他命C醣苷是安定好保存的維他命C衍生物，溫和不易刺激，減少肌膚敏感反應，並採用玻璃瓶設計，整體質感升級。

晚間則使用Pro極速A醇煥顏精萃，以真空、不透光包裝封存高活性保養成分，避免變質，加入的緩釋型A醇，可以預防膚色不均，以及緊實拉提的六胜肽-8，協同第一型膠原蛋白作用，找回肌膚的緊緻與彈性。

雅詩蘭黛同步提出在全台專櫃，推出45分鐘的Pro淨膚淡斑煥白護膚體驗，需要繳交500元的預約金，且於體驗當日折抵產品，透過官方LINE帳號即可預約，體驗專屬訂製護膚服務，預約體驗並綁定LINE好友，贈送價值1,383元的Pro極速淨白淡斑精華7ML、特潤超導全方位修護露7ML。

2月1日至3月底，購買雅詩蘭黛Pro極速淨白淡斑精華，送價值1,383元的Pro極速淨白淡斑精華7ML、特潤超導全方位修護露7ML。圖／雅詩蘭黛提供
2月1日至3月底，購買雅詩蘭黛Pro極速淨白淡斑精華，送價值1,383元的Pro極速淨白淡斑精華7ML、特潤超導全方位修護露7ML。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛Pro極速淨白淡斑精華／50ml／5,500元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛Pro極速淨白淡斑精華／50ml／5,500元。圖／雅詩蘭黛提供

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