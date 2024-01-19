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開運不求人！！入手3單品輕鬆躍龍門、好命一整年 你就是自己的幸運星

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
ARTIFACTS將現代設計與傳統神話、春節意象結合推出造型地毯，象徵新的一年走向美好與繁盛之意。圖／ARTIFACTS提供
ARTIFACTS將現代設計與傳統神話、春節意象結合推出造型地毯，象徵新的一年走向美好與繁盛之意。圖／ARTIFACTS提供

即將迎來龍年，不少人在走春時更會安排一趟到宮廟中祈求來年工作順利、身體健康，或是特地去求取所謂「發財金」，其實想要開運，也可以不求人。像是ARTIFACTS、Club Designer和周湯豪所創辦的潮牌Wish You A Good Life就應景推出能帶來好運的小物，入手後你就是自己的幸運星。

ARTIFACTS將現代設計與傳統神話、春節意象結合推出造型地毯，象徵新的一年走向美好與繁盛之意。傳說裡「龍」代表著強大的自然之力，此次地毯設計融入了春季百花盛開的意象，在春節更具祝福之意。取自清代的「五爪為龍、四爪為蟒」來勾勒龍形圖案，加上採用喜氣橘紅色，而龍爪上的「龍珠」則是珍貴的寶珠，也像漫畫七龍珠一樣，可以實現願望。地毯正面材質是百分之百的聚酯纖維，質地柔軟，適合放在玄關、房間、客廳，走在上面就彷彿「躍龍門」。

WYAGL龍年限量碗盤禮盒組，5,888元。圖／Wish You A Good Life提供
WYAGL龍年限量碗盤禮盒組，5,888元。圖／Wish You A Good Life提供

同樣以「新年」為題，周湯豪率領Wish You A Good Life團隊發想及設計，推出首款自有的原創限量商品「WYAGL龍年限量碗盤禮盒組」。結合有著豐厚文化、節慶感的「好命龍」圖案，搭配紅、白配色碗盤，挑選港式陶瓷湯匙、短圓碗型與鈦合金電繡文字紅筷，為餐桌上增添過年喜氣。有趣的是禮盒中的啤酒杯更寫上「好茫」，象徵著過年一定要開開心心的與各地相聚團圓的親朋好友們喝到茫。另外，想要應景又不失質感的話，Fornasetti果實香氛蠟燭也是好選擇，大紅色的蘋果造型，既有節慶感，搭配手工精細繪製的瓷盤底座，就能營造出充滿故事的設計家飾。

Fornasetti果實香氛蠟燭，8,780元。圖／Club Designer提供
Fornasetti果實香氛蠟燭，8,780元。圖／Club Designer提供

ARTIFACTS走龍毯造型地毯，2,980元。圖／ARTIFACTS提供
ARTIFACTS走龍毯造型地毯，2,980元。圖／ARTIFACTS提供

春節 發財金

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