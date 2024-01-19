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Karina、Metawin搶先穿！Prada Re-Nylon系列永續上市

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
aespa Karina已在IG中搶秀Re-Nylon新品，俏皮甜美。圖／翻攝自 IG @ katarinabluu_0
aespa Karina已在IG中搶秀Re-Nylon新品，俏皮甜美。圖／翻攝自 IG @ katarinabluu_0

生產與永續，本身是相對矛盾的概念，但如果不再使用新素材的新產品，則可能是兩者間的另一種平衡。Prada推出Re-Nylon系列全新形象廣告，邀請班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）與艾瑪華森（Emma Watson）共同擔綱，進而展現Prada的創新精神與責任行動。

Prada的Re-Nylon系列是由2019年推出，但Prada的尼龍系列卻早早在品牌創意總監Miuccia Prada的巧手下，在過去40年間運用在配件與服裝中，將尼龍成為光潔、俐落、都會的表徵，而黑色尼龍與Prada經典的三角銘牌，更儼然已成為一種時尚「標配」。

來到2024，Prada強調不再使用新製（原生）尼龍，而將Re-Nylon系列所有產品皆使用了再生尼龍，該系列將海洋廢棄、收集自全世界的紡織纖維廢料，在回收、淨化後再運用降解與再聚合過程，打造出再生尼龍紗線ECONYL®。不僅Prada好友「們」像是aespa隊長Karina、韓星李宰旭、泰星Win Metawin都已搶先配戴上Re-Nylon新包、新品，本次形象廣告中更邀請Benedict Cumberbatch與Emma Watson一同拍攝主視覺。

包款的照片更有白背、情境兩種系列，其中情境照的底圖更合成上各種海灘邊、海洋圖片，提醒人們自然、海洋環境與原生地景的重要性；同時從去年7月開始，Prada Re-Nylon系列的1%收益將捐贈予Prada集團與聯合國教科文組織（UNESCO）旗下政府海洋學委員會（IOC）在2019共同推出的Sea Beyond教育計劃，在消費的同時同樣推廣教育，也再度呼應Prada Re-Nylon的主張：創新精神，以及負責任的行動（與消費）。

班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）。圖／翻攝自 IG @ Prada
班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）。圖／翻攝自 IG @ Prada
Re-Edition1978再生尼龍小巧萬用包，49,000元。圖／Prada提供
Re-Edition1978再生尼龍小巧萬用包，49,000元。圖／Prada提供
艾瑪華森（Emma Watson）拍攝Prada最新Re-Nylon形象廣告。圖／翻攝自 IG @ Prada
艾瑪華森（Emma Watson）拍攝Prada最新Re-Nylon形象廣告。圖／翻攝自 IG @ Prada
包款的情境照將海灘、海岸的地景俯瞰圖與前景合成，帶來省思意味。圖／Prada提供（合成圖）
包款的情境照將海灘、海岸的地景俯瞰圖與前景合成，帶來省思意味。圖／Prada提供（合成圖）
Re-Edition1978再生尼龍後背包，72,000元。圖／Prada提供
Re-Edition1978再生尼龍後背包，72,000元。圖／Prada提供
2024的Prada Re-Nylon系列所有產品皆使用再生尼龍ECONYL®為素材。圖／Prada提供（合成圖）
2024的Prada Re-Nylon系列所有產品皆使用再生尼龍ECONYL®為素材。圖／Prada提供（合成圖）
泰星Win Metawin在機場時配戴了Prada Re-Nylon新包，展現俐落活力。圖／翻攝自 IG @ winmetawin
泰星Win Metawin在機場時配戴了Prada Re-Nylon新包，展現俐落活力。圖／翻攝自 IG @ winmetawin

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