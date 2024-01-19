《 劇場版轉生成女性向遊戲只有毀滅END的壞人大小姐 》特典大放送

動畫電影《 劇場版 轉生成女性向遊戲只有毀滅 END 的壞人大小姐 》即將於1月25日在台灣上映，為了感謝熱情入場支持本片的觀眾，除了原本規劃的購票特典之外，片商還另外向日方爭取到一款簽名板作為追加特典。這款簽名板是由原作山口悟老師以及角色原案ひだかなみ老師兩人親筆簽署，並特別以繁體中文向台灣觀眾表達感謝之意。這款精美的簽名板訂於上映第1週發送，因此第1週購票的觀眾將可同時獲贈「 特典簽名板 」與「 入場者特典小冊子 」各一份。

凡購買本片電影票一張，即可獲得特典贈品一份：上映第1週贈品為「 特典簽名板 」、「 入場者特典小冊子1 」（中文版，12頁，A6 size）各一份，第2週贈品為「 入場者特典小冊子2 」一本，第3～5週贈品為A3特典海報。每週的特典贈品皆不相同，各戲院分配數量有限，送完為止。

《 劇場版 轉生成女性向遊戲只有毀滅 END 的壞人大小姐 》1月25日全台聯映！